Le rang 7 endommagé après des travaux pour Hydro-Québec

Le chemin du 7e rang à Colombier a subi les contrecoups de travaux réalisés par un sous-traitant d’Hydro-Québec au cours des dernières semaines pour la maintenance du réseau électrique.

La compagnie Valard, qui a obtenu le contrat du remplacement des isolateurs et certains accessoires sur les pylônes des lignes de transport d’électricité L7007 et L7023 traversant la Haute-Côte-Nord, a transporté les matériaux nécessaires aux travaux par camions au lieu d’utiliser un hélicoptère.

C’est ce qui a endommagé le chemin qui était déjà fragile en période de dégel, selon la directrice générale de la Municipalité de Colombier, Milaine Charron. « Nous avons reçu plusieurs plaintes de citoyens, et avec raison. Je suis pourparlers avec le chargé de projet d’Hydro-Québec pour la réparation du chemin », divulgue-t-elle.

Les travaux d’entretien ont débuté au mois de mars et se termineront en juillet. Les lignes électriques concernées se rendent jusqu’à Sacré-Cœur. « Cette activité de maintenance vise à assurer le bon fonctionnement de nos lignes de transport », précise Mathieu Landry-Côté, conseiller – relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Selon ce dernier, dans les secteurs les plus isolés, le transport de matériaux se fait à l’aide de motoquads et de camions. À certains endroits, l’utilisation d’un hélicoptère pour déposer l’équipement près des pylônes est nécessaire.

« Le mode de transport est à la discrétion l’entrepreneur et n’est pas une exigence d’Hydro-Québec », explique-t-il en ajoutant qu’une discussion a eu lieu entre l’entrepreneur, Hydro-Québec et la Municipalité concernant l’utilisation du chemin du rang 7.

« La Municipalité nous a permis d’emprunter le chemin du rang 7. Depuis la période de dégel, nous sommes à l’affût des conditions et suivons les recommandations de la Municipalité », fait-il savoir.

La semaine dernière, les travailleurs ont accédé à la route en véhicule léger et ils ont démobilisé les chenillards avec l’autorisation de la directrice de l’organisation municipale.

« Pour démobiliser le reste du chantier, nous attendrons le feu vert de la Municipalité avant de circuler avec des véhicules lourds », soutient M. Landry-Côté.

Plusieurs crevasses ont été engendrées par le passage des camions. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Remise en état

Lorsqu’une situation semblable se produit, la remise en état des chemins utilisés pour accéder aux zones de travaux est normalement demandée à l’entrepreneur. Toutefois, dans ce cas-ci, il a été décidé d’un commun accord qu’il est préférable que l’instance municipale s’occupe de réparer le chemin avec son entrepreneur puisqu’elle devait déjà y effectuer des réparations en 2025.

« Hydro-Québec va indemniser la Municipalité pour les travaux qui résultent des activités du chantier d’entretien des lignes de transport d’électricité. L’entrepreneur va remettre en état ce qui est adjacent au rang 7, soit les entrées privées, les accès et les terrains privés », confirme le porte-parole.

Des travaux importants

À Colombier, les travaux de remplacement sur la ligne L7023 sont terminés. Pour le circuit 7007, ils auront lieu entre du 29 juin au 20 juillet.

Selon le porte-parole d’Hydro-Québec, les isolateurs jouent un rôle important. « En assurant l’isolation électrique des lignes, ils aident à préserver la tension du réseau de transport, peu importe les conditions, par exemple météorologiques », dit-il.

Installés en séries appelées chaînes d’isolateurs, ils servent aussi à fixer mécaniquement les conducteurs aux pylônes, de manière à assurer le respect des distances minimales entre les conducteurs et le pylône et entre les conducteurs et le sol.

Comme chaque année, Hydro-Québec investit pour maintenir la fiabilité de son réseau de transport d’électricité partout au Québec. Pour cette portion de projet, les travaux s’élèvent à plus de 5 M$. Le contrat a été attribué via un appel de proposition à l’entreprise Valard, qui s’occupera des travaux jusqu’à Sacré-Cœur.