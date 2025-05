Chez Mathilde dans le Guide Michelin : une distinction qui se savoure

Les inspecteurs du prestigieux Guide Michelin sont débarqués Chez Mathilde à Tadoussac et visiblement ils n’en sont pas ressortis déçus. Le restaurant figure désormais dans le guide, un cadeau que les copropriétaires Mireille Perron et Jean-Sébastien Sicard savourent comme un bon plat pétillant de saveurs.

Les notes des inspecteurs du Guide Michelin mettent en valeur les assaisonnements des plats du restaurant « simples et bien équilibrés » qui laissent toute leur place à la saveur des ingrédients, en plus de souligner l’importance de la symbiose entre les produits de la forêt boréale et du fleuve Saint-Laurent.

Ce sont plus de 100 restaurants québécois qui apparaissent dans le guide avec leur niveau respectif de distinction. Chez Mathilde jouit de la recommandation de l’équipe d’inspection.

Ce cadeau tombe à point avec les 18 ans d’existence du restaurant tout en arrivant dans le même mois de sa naissance, ce qui n’est pas rien pour Jean-Sébastien Sicard et Mireille Perron.

« Dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, on est les seuls. C’est extraordinaire », se réjouit le chef de Chez Mathilde, en entrevue avec le Journal.

Le chef et copropriétaire, Jean-Sébastien Sicard, et Mireille Perron, copropriétaire, du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac. Photo Renaud Cyr

Une histoire d’amour

Mireille Perron et Jean-Sébastien Sicard ont une histoire toute particulière qui mêle Tadoussac, la Côte-Nord, la restauration et la musique.

Le couple s’est connu au Café du Fjord en vivant sa jeunesse dorée à Tadoussac, en jouant de la musique et en travaillant dans les restaurants du village. « On ne s’est pas lâché et nous voici 25 ans plus tard », lance Jean-Sébastien Sicard avec humour.

Les deux entrepreneurs caressent ensuite le souhait d’avoir leur propre restaurant. C’est à ce moment qu’entre en scène Mathilde, le nom qu’ils auraient donné à leur enfant s’ils n’avaient « pas eu que deux garçons ».

« On voulait que le nom soit évocateur, comme si on disait qu’on allait manger chez quelqu’un. On a retenu Mathilde, car c’était synonyme d’une fille distinguée, mais rebelle », raconte le chef.

Chemin faisant, le restaurant se sculpte à l’image du couple avec sa musique en direct tous les soirs, son ambiance décontractée et les interactions plaisantes entre l’équipe et les clients.

« On savait qu’on voulait avoir de la musique, et on voulait que tout soit orienté sur les plats dans une ambiance de brasserie. On voulait que les gens puissent venir sans être obligés d’arriver guindés, en t-shirt et en sandales si ça leur plaît », résume M. Sicard.

Les plats de Chez Mathilde mettent en valeur les produits nord-côtiers issus du fleuve et de la forêt boréale. Photo Chez Mathilde

Une cuisine nord-côtière

Le chef de Chez Mathilde, qui est autodidacte en cuisine, a pris son temps pour évoluer dans le monde de la gastronomie.

Toujours dans l’optique d’offrir aux clients des plats qui leur plairaient, le couple met les bouchées doubles pour expérimenter avec les saveurs et les produits locaux.

« Il y a 18 ans, la gastronomie n’était pas semblable à celle qu’on retrouve aujourd’hui. Ce qu’on proposait à l’époque, c’était déjà une coche de plus de ce qui se faisait à Tadoussac », estime Mireille Perron.

Cette dernière définit une des clés du succès comme la synergie entre eux, les fournisseurs et les producteurs.

« C’est une chaîne de passion. Par exemple, les pêcheurs sont passionnés par leur capture, et quand ils nous les apportent notre passion, c’est de les transformer », explique l’entrepreneure.

Et cette chaîne de passion, le chef Sicard l’honore en passant le produit dans tous les stades possibles de transformation.

« Quand le crabe arrive, on le casse et on le fait cuire, et on ramasse tout en faisant des bouillons et des huiles qui deviennent ensuite des ingrédients pour d’autres plats. Quand c’est fini, le crabe n’a plus rien à donner », explique-t-il.

Multipliant les partenariats et les contacts, le couple vise à être une cuisine le plus locale possible.

« On se définit comme une cuisine nord-côtière. C’est très important pour nous de se définir dans notre territoire et l’habiter au maximum », assure-t-il.

« On ne traite pas l’aliment pareil quand on sait qui est derrière. On n’a pas le choix d’honorer ce qu’ils nous apportent », termine Jean-Sébastien Sicard.