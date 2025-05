La meilleure poutine de la Côte-Nord est à Forestville

Les amateurs de poutine sont nombreux et les réseaux sociaux sont un endroit privilégié pour partager les meilleures réalisations de ce mets typiquement québécois. Le combat des meilleures poutines au Québec a permis d’élire celle de la cantine du Vacancier à Forestville comme la préférée de la Côte-Nord.

C’est sur le groupe Facebook Les Accros de la poutine, qui rassemble plus de 51 000 membres, que le sondage a été lancé le 19 mai.

« Le verdict est tombé ! Après des milliers de votes passionnés, vous avez désigné vos coups de cœur dans chaque coin du Québec. Un immense merci à toutes et à tous pour votre incroyable participation », a écrit Samuel Montplaisir, administrateur du groupe, le 26 mai pour dévoiler les résultats.

La poutine de la cantine du Vacancier a obtenu 31 % des votes sur la Côte-Nord, la plaçant ainsi au sommet du classement. Maintenant, elle est en lice pour devenir la meilleure poutine du Québec. Les votes ont débuté le 29 mai sur la même plateforme.

Notons que les critères étaient très simples. Les participants devaient choisir la meilleure poutine qu’ils ont mangée dans chaque région. « Certaines ont des sauces ni brune ni BBQ. Certaines ont des frites maison, d’autres congelées, d’autres ondulées, du fromage en grains, du fromage râpé, etc. Il faut seulement que ce soit une poutine avec les trois ingrédients de base », a expliqué M. Montplaisir.

Pour les copropriétaires de la cantine forestvilloise, Chantal Canuel et Stéphane Tremblay, il s’agit d’une belle visibilité qui récompense les efforts investis dans leur établissement. Selon les commentaires qu’ils reçoivent de leurs clients, les frites sont particulièrement appréciées.

« On me dit souvent que nos frites sont bonnes et aussi, la sauce qui a bon goût », mentionne Mme Canuel qui ne révèle pas les secrets de sa recette. Cette dernière met aussi beaucoup de cœur dans le service à la clientèle.

Une cliente rencontrée sur place par le Journal souligne également les portions généreuses de la poutine du Vacancier, mais de tous les plats qui y sont proposés. « C’est agréable de venir manger ici, on se sent bien accueilli », dit-elle.

Pour le couple d’entrepreneurs, il s’agit d’un 8e été à la barre de la cantine qui se situe sur la route 138. Depuis les débuts de cette aventure, ils ont réussi à se créer une clientèle qui provient de la région, mais aussi de l’extérieur.

« Il y a des gens de Baie-Comeau et de partout en Haute-Côte-Nord qui viennent à Forestville juste pour venir manger chez nous », raconte Stéphane Tremblay. « J’en ai de l’extérieur que, depuis huit ans, ils arrêtent toujours ici chaque année », enchaîne Chantal Canuel.

Les copropriétaires n’étaient pas au courant de la participation de leur cantine dans le sondage du groupe Les Accros de la poutine, mais ils sont plus que contents d’avoir remporté la première place sur la Côte-Nord. « C’est une belle reconnaissance », conclut l’entrepreneuse.