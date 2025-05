Le parc Apuiat en fonction d’ici la fin de l’été

Malgré quelques retards, le parc éolien Apuiat, à Port-Cartier, devrait être en service d’ici la fin de l’été.

Initialement, c’est en décembre 2024 que la fin du chantier devait avoir lieu. Plusieurs raisons expliquent les retards. Il y a eu un accident de travail en septembre 2024 ainsi que la période de la chasse qui ont mis un frein au chantier.

Les travaux ont donc dû se poursuivre cet hiver. Les conditions hivernales présentent un défi considérable.

« On a eu un hiver très neigeux et très venteux. Quand on est en montage des éoliennes, on doit avoir des vents très faibles pour réussir à travailler…On a perdu beaucoup de journées de montage », explique Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat. Il affirme d’ailleurs qu’une tâche sur le chantier qui prendrait une semaine à réaliser en période estivale, peut prendre entre trois et quatre semaines en hiver.

Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les 34 éoliennes du parc sont maintenant montées. C’est désormais la phase de mise en service qui est en cours. Durant cette étape, le constructeur des éoliennes, Vestas, effectue des vérifications pour s’assurer du bon fonctionnement des machines.

« La bonne nouvelle, c’est qu’on réalise que les machines qui ont été installées sont d’une très bonne qualité et le comportement qu’on mesure présentement est très satisfaisant », dit M. Villeneuve. Le parc éolien sera en fonction d’ici la fin de l’été. La société Apuiat pourra alors vendre sa production à Hydro-Québec.

« Bien qu’on ait dépassé un peu la date de mise en service, ça reste un bon projet et il sera rentable », affirme-t-il.

Les éoliennes du parc Apuiat mesurent 119 mètres. Si on ajoute la palle, la hauteur frôle les 200 mètres. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Il n’y a pas juste les éoliennes qui sont impressionnantes sur le chantier. Il a fallu énormément de travail pour créer et aménager les chemins qui allaient permettre de se rendre au site du parc.

« Les gens ne réalisent pas à quel point simplement construire le réseau routier était une part majeure du projet. Il [ y a eu une grande quantité] de roches qui ont déplacé, dynamité ou broyé », dit-il.

D’ailleurs, les chemins qui ont été aménagés pour le parc seront une des retombées du projet. Ils permettront aux villégiateurs dans ce secteur d’avoir un meilleur accès au territoire.

Une partie importante du chantier du parc éolien a été de construire ou d’aménager les chemins d’accès. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La société Apuiat est un partenariat entre les communautés innues et l’entreprise Boralex.

« Ce projet, à la base, il vient des Innus. Boralex a été invité à se joindre au projet, mais le parc n’existerait pas si les Innus n’avaient pas pris l’initiative de faire un projet éolien », indique M. Villeneuve.