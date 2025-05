Un centre de bloc d’escalade ouvrira bientôt à Baie-Comeau

Une nouvelle destination sportive et sociale verra peut-être le jour à Baie-Comeau dès l’automne 2025. Il s’agit de Bourgot Bloc, un centre d’escalade intérieur dédié exclusivement à la discipline du bloc.

Porté par une équipe passionnée, ce projet novateur et unique sur la Côte-Nord est mené par Édouard Fillion, directeur général de l’initiative, qui souhaite démocratiser l’escalade tout en créant un lieu de rassemblement accessible à tous.

« On a lancé notre campagne de sociofinancement il y a maintenant trois à quatre semaines », explique M. Fillion. « Notre projet est beaucoup plus public maintenant qu’il est présenté également à travers notre vidéo promotionnelle. »

L’idée derrière Bourgot Bloc est simple, mais audacieuse : offrir un centre d’escalade axé exclusivement sur la discipline du bloc, une forme d’escalade qui ne nécessite ni corde ni harnais.

« Les murs font environ 4 à 5 mètres de haut, et il y a des matières spécialisées au sol. C’est beaucoup plus accessible, car on a besoin de beaucoup moins de matériel, une simple paire de chaussons, c’est tout », affirme-t-il en expliquant que le centre d’escalade mettra à disposition des grimpeurs des chaussons en location sur place.

Un investissement sportif et social

Pour voir le jour, Bourgot Bloc nécessitera un investissement initial de 430 000 $. Le local envisagé se trouve dans le secteur Marquette à Baie-Comeau, mais les détails ne sont pas encore finalisés.

« Je ne donnerai pas plus de détails puisque ce n’est pas 100 % officiel. Le propriétaire du bâtiment a encore un droit de veto là-dessus si jamais il trouve un autre projet ou quoi que ce soit », explique le directeur général.

Mais au-delà de l’activité physique, le projet se veut aussi un lieu de socialisation. Ils veulent offrir un environnement où les gens peuvent grimper ensemble, échanger, et relaxer autour d’un café ou d’une collation.

« On avait en tête également d’offrir tout ce qui est café et peut-être des collations. Comme ça, après une session de grimpe on peut jaser avec des amis et faire un peu de social », mentionne Edouard Fillion.

Une première sur la Côte-Nord

S’il voit le jour, Bourgot Bloc deviendra le premier centre de bloc intérieur de la région. Une innovation pour la Côte-Nord, alors que cette discipline connaît un véritable boom à l’échelle mondiale notamment depuis l’arrivée de la discipline aux Jeux olympiques.

« Il y a maintenant 8 ans, il y a déjà eu deux Jeux olympiques avec cette discipline-là. De ce fait, l’escalade vraiment gagne en grande popularité. On voit un grand nombre de salles d’escalade ouvrir partout au Québec, au Canada et également aux États-Unis », fait-il savoir.

Toujours selon Édouard Fillion, l’escalade de bloc est une activité intergénérationnelle et inclusive.

« On retrouve des enfants dès 10 ou 12 ans, parfois plus jeunes, jusqu’à des retraités. Il y a toujours quelque chose pour les néophytes qui veulent s’initier et des choses un peu plus difficiles pour les plus avancés. C’est qui rend le tout le plus attrayant possible », conclut-il.

En attendant l’ouverture, l’équipe de Bourgot Bloc continue d’amasser des fonds via sa campagne de sociofinancement sur La Ruche et de sensibiliser la population au potentiel de ce futur centre.