Une plantation d’arbres unique prévue à Sacré-Cœur

Une grande plantation d’arbres se tiendra le 30 mai dans le sentier Jean-Arthur Tremblay à Sacré-Cœur. Ce sera l’occasion de souligner les 40 ans du Groupe Boisaco ainsi que le Mois de l’arbre et des forêts.

Selon Boisaco, il s’agit d’un projet de plantation unique réalisé avec la participation des élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, de donateurs, de citoyens et de partenaires du milieu.

« Ce projet, c’est bien plus qu’une plantation : c’est un héritage durable pour les générations futures, un geste d’amour envers notre milieu et une invitation à toutes les communautés forestières à emboîter le pas. Nous espérons que ce projet éducatif et bénéfique pour les jeunes inspirera ailleurs au Québec et au-delà », souligne André Gilbert, directeur général de Boisaco.

L’engagement de nombreux contributeurs a permis au projet de voir le jour. Ces derniers ont soutenu l’initiative en remettant un don de 100 $ par arbre. L’objectif visé pour le 30 mai est de 100 arbres vendus et il a été dépassé grâce à la vente de 103 arbres.

Ces arbres porteront les noms choisis par les donateurs, soulignant ainsi leur implication concrète envers leur communauté et l’environnement.

Réalisé en collaboration avec l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire, la Municipalité de Sacré-Cœur, l’Association forestière Côte-Nord et le comité des bénévoles de Sacré-Cœur, le projet vise à sensibiliser les jeunes à l’environnement, à financer des initiatives scolaires liées au développement durable et à renforcer les liens intergénérationnels pour les décennies à venir.

« Le projet annoncé aujourd’hui par Boisaco est un excellent exemple de l’effet-communauté que le Centre de services scolaire souhaite voir se déployer dans les milieux. […] Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire corporatif tel que Boisaco pour supporter notre mission éducative », indique la directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers.

Notons que les élèves ont été impliqués à toutes les étapes : planification, aménagement et même… choix du nom de la plantation, qui sera dévoilé officiellement lors de l’événement du 30 mai.

Ce moment de célébration aura lieu dans le sentier Jean-Arthur-Tremblay, sur un terrain que la Municipalité permet de reboiser, avec un accès par l’entrée située dans la rue Jourdain à Sacré-Cœur. L’activité débutera à 13 h.

« L’Association forestière est heureuse de participer à ce projet. En lien avec notre mission d’éducation forestière, nous pourrons chaque année donner des activités aux classes sur des sujets en lien avec la plantation, par exemple l’aménagement forestier durable, le bois matériau écologique et le cycle du carbone », ajoute Marie-Eve Gélinas, directrice de l’Association forestière Côte-Nord.