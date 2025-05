Une baleine noire empêtrée dans le golfe du Saint-Laurent

Pêches et Océans Canada (MPO) confirme la présence d’une baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée dans le parc marin du Saguenay―Saint-Laurent, sur la rive nord de l’estuaire du Saint-Laurent. La baleine a été repérée le 27 mai à partir d’un navire se trouvant dans la zone.

« Les efforts visant à relocaliser la baleine, qui sont déployés par le MPO, Parcs Canada et nos partenaires d’intervention auprès des mammifères marins se poursuivent. Si la baleine est retrouvée, et que les conditions météorologiques et maritimes le permettent, tout effort sera tenté pour la libérer des engins de pêche dans lesquels elle s’est empêtrée », mentionne l’instance gouvernementale par courriel.

Il est demandé au public de ne pas perturber les opérations de sauvetage lorsqu’elles sont en cours, et de garder ses distances. « Toute intervention visant à secourir un animal empêtré peut s’avérer dangereuse, et nos partenaires ont besoin d’espace et de temps pour effectuer leur travail en toute sécurité », ajoute Pêches et Océans Canada.

L’équipe de spécialistes ne sait pas encore dans quel type d’engin la baleine est empêtrée ni d’où provient l’engin. L’identification du type d’engin et de son origine n’est généralement confirmée que si l’engin est retiré d’un animal et qu’une enquête est menée, dans la mesure du possible.

« Nous évaluons actuellement s’il s’agit d’un nouvel empêtrement, ou d’un empêtrement déjà connu », conclut le porte-parole de MPO, Tomie White.

De plus amples renseignements seront fournis dès qu’ils seront disponibles.