Une période critique pour les feux de forêt

Malgré la pluie des dernières semaines, le manque d’humidité fait grimper les indices d’inflammabilité. La Côte-Nord se trouve présentement dans une période très critique, mais il est toujours difficile pour la SOPFEU de prévoir comment s’annonce l’été 2025 pour les feux de forêt.

« Nous avons eu un début de printemps avec beaucoup de pluie, très mouilleux. Si on regarde dehors, on voit que les arbres n’ont pas encore toute leur feuillaison. Donc, l’humidité n’est pas retenue », explique Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la direction de l’Est de la SOPFEU.

« C’est la raison pour laquelle les indices ont grimpé si rapidement depuis les derniers jours », précise-t-elle.

Durant l’été, la pluie reste plus présente et vient aider à diminuer l’indice d’incendie. Actuellement, les temps plus secs n’aident pas à la situation.

En date du 28 mai, l’indice d’incendie est extrême et il y a interdiction de faire des feux à ciel ouvert sur la Côte-Nord.

Période critique

Les mois de mai et juin sont critiques. Ce sont des mois où il faut faire plus attention.

« Au mois de juillet, il y a davantage d’incendies de foudre. Mais, dans la période printanière, ce sont les incendies de cause humaine », dit Mme Gariépy.

C’est pourquoi les mesures préventives sont primordiales à ce stade-ci.

L’agente aux communications remarque que l’an dernier, les chaleurs ont commencé en mai, voire en avril.

« On a eu une saison plus hâtive. Cette année, notre saison est un peu plus tardive par rapport à l’an dernier. Mais, ce qu’on vit en ce moment, c’est dans les moyennes. Vous savez, chaque saison est différente », souligne-t-elle.

Difficile à prévoir

Il est difficile de dire comment l’été va se présenter, précise Mme Gariépy.

« C’est du long terme. Vous savez, quand vous regardez vos vacances et que vous les prenez au mois d’août, vous ne pouvez pas être convaincu s’il va y avoir du soleil ou de la pluie », lance-t-elle.

L’important, c’est d’être préparé. « Comme si on allait avoir un été 2023 ou même plus. »

Les pompiers de la SOPFEU sont arrivés au début du mois d’avril.

« On a préparé nos dépôts en forêt, pour s’assurer d’avoir tout le matériel. Nos gens en entrepôt, nos manœuvres, travaillent très fort pour être prêts », explique Isabelle Gariépy.

La SOPFEU est maintenant en déploiement sur le terrain. Les pompiers sont formés et envoyés un peu partout sur le terrain, selon les indices.

« Tous les jours, on fait des vérifications. On a des ressources en ce moment qui sont déployées dans les secteurs de Manic-5, à Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles et Baie-Comeau », fait savoir la porte-parole.