L’immigration prendra vie sur scène dans la région

La Haute-Côte-Nord et la Manicouagan accueilleront en juin la pièce de théâtre Histoires en chemin, une œuvre du Théâtre Parminou qui explore avec sensibilité les parcours d’intégration de quatre femmes immigrantes au Québec.

Le spectacle sera présenté gratuitement à Sacré-Cœur, le 7 juin à 19 h à la salle Cœur-du-Fjord, à Forestville, le 8 juin à 15 h à la salle l’Horizon de l’église St-Luc ainsi que le 9 juin à 19 h au Pavillon Mance à Baie-Comeau.

Cette tournée s’inscrit dans un projet plus vaste mené par le Théâtre Parminou en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. La pièce sera jouée plus de 50 fois à travers le Québec d’ici le printemps 2025. Elle vise à favoriser les échanges interculturels et à promouvoir l’ouverture à la diversité au sein des communautés.

Un récit à hauteur humaine

Histoires en chemin raconte les parcours entrecroisés de quatre femmes issues de différentes origines, venues s’installer au Québec.

Portant chacune un bagage culturel, émotionnel et personnel unique, elles traversent les défis de l’arrivée dans un nouveau pays : la langue, la reconnaissance de leurs compétences, les regards parfois méfiants, mais aussi les élans de solidarité, les amitiés inattendues et la reconstruction d’un chez-soi.

Le récit met en lumière leurs espoirs, leurs blessures, leurs forces, et leur désir commun de s’enraciner et de contribuer à leur nouvelle communauté.

Inspirée de témoignages recueillis auprès de soixante femmes immigrantes en 2023, la pièce se veut une œuvre engagée, porteuse d’empathie et de dialogue. À travers une mise en scène épurée et des interprétations sensibles, elle rend hommage à ces voix souvent peu entendues.

Une invitation à la rencontre

Le texte, signé par Emmanuelle Jimenez et mis en scène par Ximena Ferrer, donne vie à ces récits avec une approche humaine et inclusive. « Nous voulons, avec cette pièce, offrir un message d’ouverture. L’ouverture à l’autre, à la différence, une notion simple, mais essentielle », souligne Ariane Coddens-Bergeron, responsable des communications du Théâtre Parminou.

Le ministre Jean-François Roberge salue l’initiative. « Par son talent, le Parminou fait œuvre utile pour nous inviter à nous rapprocher des personnes immigrantes qui s’engagent à s’intégrer à la société québécoise », a-t-il soutenu dans un communiqué.

Un théâtre engagé

Fondé en 1973, le Théâtre Parminou est reconnu pour ses créations socialement engagées. Avec Histoires en chemin, il poursuit sa mission de sensibilisation aux grands enjeux sociaux, en plaçant cette fois la lumière sur l’intégration et la richesse de la diversité humaine.