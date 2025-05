Trump va doubler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium

Le président américain Donald Trump a annoncé que les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium doubleront mercredi prochain, les portant à 50 %.

Donald Trump avait initialement annoncé l’augmentation des droits de douane sur l’acier lors d’un rassemblement à une usine près de Pittsburgh, vendredi soir. Il a déclaré devant une foule enthousiaste de métallurgistes que cette augmentation «renforcerait la sécurité de l’industrie sidérurgique aux États-Unis».

«Personne ne pourra échapper à cette règle», a ajouté le président.

Dans une publication sur les réseaux sociaux après le rassemblement, ce dernier a annoncé qu’il augmenterait également les droits de douane sur l’aluminium à 50 %.

«Nos industries de l’acier et de l’aluminium connaissent un regain de croissance sans précédent, a-t-il écrit. Ce sera une autre grande nouvelle pour nos formidables travailleurs de l’acier et de l’aluminium. REDONNONS À L’AMÉRIQUE SA GRANDEUR !»

En mars, Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis en invoquant l’article 232 du Trade Expansion Act de 1962, affirmant que cela favoriserait le retour de l’industrie manufacturière aux États-Unis.

Environ un quart de tout l’acier utilisé aux États-Unis est importé et le Canada est le plus grand fournisseur, représentant près de 25 % de toutes les importations d’acier en 2023.

Vendredi, Donald Trump a déclaré qu’il envisageait des droits de douane de 40 %, mais a précisé que «le groupe» souhaitait qu’ils soient de 50 %.

Avec l’augmentation des droits de douane imposée par le président américain, l’indice des prix à la production du gouvernement a révélé que le prix des produits sidérurgiques a augmenté d’environ 16 %.

Des réactions au Canada

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a affirmé que le Canada combattait les droits de douane «injustifiés et illégaux» par des contre-mesures ciblées, des mesures de soutien interne et des initiatives visant à diversifier les échanges commerciaux.

«Nos travailleuses, travailleurs et entreprises de l’acier et de l’aluminium méritent notre engagement total — tant face aux droits de douane en place qu’en prévision de toutes mesures futures», a déclaré Mme Joly dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux vendredi soir.

«Je suis en contact constant avec les producteurs et les travailleurs du secteur de l’acier et de l’aluminium, et j’ai hâte de tenir une série de rencontres officielles dans les prochains jours pour faire avancer notre plan», a-t-elle ajouté.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a lui aussi réagi à cette annonce sur les réseaux sociaux X, dénonçant «une hausse tarifaire complètement injustifiée».

«S’il va de l’avant avec cette hausse de tarifs, ça nuira à notre économie, mais aussi à l’économie américaine», a-t-il écrit, ajoutant que les entreprises touchées peuvent encore avoir recours aux programmes d’aides gouvernementaux si elles en ressentent le besoin.

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a affirmé que le plan de Donald Trump de doubler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium constitue «une nouvelle attaque directe contre les travailleurs canadiens et une mesure irresponsable qui provoquera une onde de choc dans toute l’économie canadienne».

«Cette décision nous exclura complètement du marché américain, ce qui aura des conséquences désastreuses pour l’industrie canadienne de l’acier et de l’aluminium et menacera des milliers d’emplois syndiqués bien rémunérés au Canada», a-t-elle déploré.

Cette dernière a ajouté que, face à la menace croissante, les syndicats canadiens appellent le gouvernement à agir immédiatement pour protéger les travailleurs. Cela comprend des réformes d’urgence de l’assurance-emploi et des subventions salariales.

«Nous avons besoin d’un gouvernement prêt à défendre les industries canadiennes, à investir dans de bons emplois syndiqués et à protéger notre souveraineté économique face à l’incertitude internationale croissante», a mentionné Mme Bruske.

Candace Laing, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce du Canada, a indiqué dans un communiqué que le démantèlement des chaînes d’approvisionnement transfrontalières «efficaces, compétitives et fiables» de l’acier et de l’aluminium «coûte cher aux deux pays».

Mme Laing a soulevé qu’en 2018, la dernière vague de droits de douane sur l’acier et l’aluminium avait entraîné d’importantes pertes d’emplois aux États-Unis.

«Augmenter les droits de douane sur l’acier et l’aluminium à 50 % est contraire à la sécurité économique nord-américaine, a-t-elle ajouté. Il n’en demeure pas moins que le Canada est un partenaire commercial fiable et sûr, qui fournit des matériaux essentiels au maintien des emplois américains.»

Des économistes ont affirmé que les droits de douane sur l’acier et l’aluminium imposés sous la première administration Trump étaient coûteux pour les entreprises et les consommateurs américains.

Il a utilisé ses pouvoirs en matière de sécurité nationale pour imposer un droit de douane de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium en mars 2018.

Près d’un an plus tard, le 17 mai 2019, la Maison-Blanche a annoncé qu’un accord avait été conclu pour empêcher les «poussées» des approvisionnements en acier et en aluminium en provenance du Canada et du Mexique, mettant ainsi fin au conflit commercial.

Un rapport de la Tax Foundation, basée à Washington, indique que les entreprises ont été obligées de payer des prix plus élevés, que les exportations américaines ont chuté et que les droits de douane ont entraîné la perte d’environ 75 000 emplois dans le secteur manufacturier.

L’industrie canadienne de l’acier a prévenu qu’une répétition des droits de douane de M. Trump risquerait de provoquer un retour aux perturbations et aux dommages observés en 2018. Des pertes d’emplois et des interruptions de production ont également été constatées au Canada.

Donald Trump a annoncé la hausse des droits de douane lors d’un rassemblement célébrant la signature d’un accord entre l’entreprise japonaise d’acier Nippon et US Steel. M. Trump a déclaré que US Steel resterait une entreprise américaine, mais peu de détails de l’accord ont été rendus publics.

Nippon a publié une déclaration approuvant le «partenariat» proposé. On ignore si un accord a été finalisé.

Une première opposition juridique

La hausse des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium intervient après que le président a fait face à sa première opposition juridique majeure contre le recours à un autre pouvoir d’urgence pour imposer des droits de douane à la plupart des nations du monde.

Le président a utilisé la Loi de 1977 sur les pouvoirs d’urgence économique internationale, pour promulguer ce qu’il a appelé le «Jour de la Libération» et les droits de douane liés au fentanyl.

Mercredi, le Tribunal du commerce international des États-Unis a bloqué ces droits de douane, affirmant que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en utilisant cette loi pour étendre sa guerre commerciale au monde entier.

Le lendemain, une cour d’appel fédérale a temporairement suspendu cette décision, permettant ainsi le maintien de ces droits de douane, pour l’instant.