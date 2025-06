Alexia Lessard, une gymnaste de haut niveau

Alexia Lessard de Baie-Comeau pratique la gymnastique depuis qu’elle a 8 ans. Aujourd’hui âgée de 15 ans, la jeune athlète a atteint un autre niveau de son sport en participant à la Coupe provinciale le 23 mai à Montmagny.

Même si elle n’est pas montée sur le podium, la gymnaste se dit fière de ses performances, elle qui a obtenu deux records personnels, soit au sol et au saut. « Ça signifie beaucoup puisque ces deux appareils étaient, par le passé, plus difficiles pour elle », fait savoir sa mère Nancy Duval.

L’accès à cette compétition provinciale était déjà une réussite et une belle expérience pour Alexia qui s’était fixé cet objectif. Au total, 64 gymnastes étaient en compétition chez les 15 ans et plus.

Une vraie passion

Alexia Lessard a découvert la gymnastique alors qu’elle était très jeune. « J’aimais vraiment ça essayer plein de culbutes dans mon jardin. Alors mes parents ont décidé de m’inscrire pour que je puisse faire ça dans un environnement plus sécuritaire. C’est là que ma passion a commencé », raconte la Baie-Comoise, en entrevue avec Le Manic.

Au fil des années, elle a perfectionné ses mouvements à chaque appareil grâce à son assiduité à l’entraînement. « Je m’entraîne deux fois par semaine le matin, donc je dois me lever très tôt, et je m’entraîne aussi trois à quatre fois le soir », mentionne celle qui n’a pratiquement jamais manqué de séances.

D’ailleurs, l’athlète peut compter sur le soutien de ses parents qui la transportent à tous ses entraînements ainsi que dans les différentes compétitions qui se déroulent durant l’année. « Ils me supportent dans mon sport », se réjouit-elle.

Objectifs

La saison 2024-2025 étant maintenant derrière elle, Alexia souhaite reprendre la gymnastique dès l’automne. L’étudiante à la polyvalente des Baies débutera alors son quatrième secondaire.

Comme objectifs, elle aimerait notamment revivre une autre fois la Coupe provinciale et grimper de niveau. « Je suis présentement en N6 et j’aimerais monter en N7 », divulgue-t-elle.

Quant à l’avenir, elle profitera de ses deux dernières années d’études secondaires pour pratiquer son sport comme elle le fait si bien depuis sept ans. Elle n’a pas encore fixé son choix sur le métier qu’elle fera plus tard, mais elle hésite entre infirmière et avocate.