Juin bien rempli au Centre des arts de Baie-Comeau

Le Centre des arts de Baie-Comeau s’apprête à clore sa programmation Hiver-Printemps 2025 avec une série de spectacles variés, mêlant musique, humour et théâtre.

Le 7 juin, le groupe Undercover – Legends of Rock proposera une revue musicale rendant hommage à des icônes du rock telles que Bon Jovi, Queen, AC/DC et Journey.

Le spectacle promet une soirée dynamique axée sur les grands classiques du genre.

Le 9 juin, le personnage bien connu de Sol, créé par Marc Favreau, sera au cœur du spectacle Sol en chansons. Présenté comme un mélange de poésie, d’humour et de réflexion, le concert vise à faire redécouvrir ce personnage marquant sous un nouvel angle musical.

L’humoriste Rosalie Vaillancourt sera quant à elle en spectacle le 11 juin avec MILF, une production ayant retenu l’attention au dernier gala Les Olivier. La représentation affichait presque complet au moment de l’annonce.

Enfin, la saison se conclura le 13 juin avec le spectacle Elles, réunissant Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson. La soirée mettra de l’avant un éventail de styles musicaux allant du jazz au folk en passant par le rhythm and blues et le rock.

De plus, la billetterie pour la programmation d’automne s’ouvrira au grand public le 3 juin dès midi, en personne, par téléphone et en ligne.