Un prix mérité pour Ann-Florence Tremblay

La Longue-Rivoise Anne-Florence Tremblay a vu ses efforts et sa détermination récompensés le 16 mai au Gala annuel du RSEQ – Côte-Nord. Elle est la seule finaliste de la Haute-Côte-Nord à avoir mis la main sur un prix.

Ann-Florence Tremblay, étudiante en cinquième secondaire à la polyvalente des Rivières de Forestville a remporté dans la catégorie Élève-athlète de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive. Une récompense qui lui suscite énormément de fierté.

C’est l’enseignante Nancy Therrien qui a inscrit l’étudiante dans cette catégorie. « Elle m’a écrit un dossier et elle a tout décrit ce que j’ai accompli, mes difficultés que j’ai rencontrées à l’école et toutes mes statistiques scolaires puis sportives. Elle a aussi parlé de comment j’ai amélioré mon implication dans l’école et tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours », raconte la jeune femme de 17 ans, qui ne s’attendait pas du tout à repartir avec les grands honneurs.

Pour Ann-Florence, les performances scolaires n’ont pas toujours été acquises. Elle a dû travailler et mettre les bouchées doubles pour arriver à obtenir de bons résultats, plus particulièrement en mathématiques.

« En secondaire 1, c’était dans l’année COVID, ça a quand même été difficile. Il a fallu beaucoup d’adaptation, j’avais beaucoup de difficultés, j’ai manqué de doubler mon secondaire 1 », se remémore celle qui a suivi des cours d’été pour finalement réussir ses maths.

Son travail a été payant puisque quelques années plus tard, en quatrième secondaire, sa moyenne en mathématiques atteignait 85 %. « Je n’aurais jamais cru avoir ça, dit-elle fièrement. J’ai même réussi à m’inscrire en physique en secondaire 5. J’ai fait mes sciences fortes en secondaire 4. Même si c’est quand même difficile la physique, je travaille fort et mes professeurs savent que je travaille beaucoup alors ils m’encouragent à continuer et ne pas lâcher. »

Pour bien finir son parcours d’études secondaires, l’étudiante a reçu un méritas pour sa moyenne générale de 76 % ainsi qu’une bourse de 250 $ pour son implication dans l’école.

Du sport à profusion

En ce qui concerne le sport, Ann-Florence ne s’arrête pas à une seule discipline. « Je fais du cross-country à l’automne, de l’athlétisme intérieur et extérieur l’été. Je suis une monitrice de natation et sauveteuse, donc je fais de la natation l’été. Ensuite, l’hiver, c’est du ski de fond », fait-elle savoir en ajoutant avoir réalisé un demi-marathon en juin 2024 et également aimer le volley-ball.

Pour l’instant, la jeune femme n’est pas encore fixée sur son métier d’avenir. Elle souhaite étudier en Sciences humaines au Cégep de Baie-Comeau pour devenir enseignante en éducation physique ou encore devenir avocate. À suivre, mais avec un si beau parcours d’études secondaires, elle ne peut qu’accomplir ses rêves pour la suite.