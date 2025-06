Le PFK disparaît du paysage baie-comois

L’ancien restaurant PFK, qui prenait place sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau depuis des décennies, est maintenant chose du passé. Sa démolition a été entreprises le 2 juin.

Comme Le Manic l’a annoncé en décembre dernier, c’est le Groupe Abbatiello qui s’installera à cet endroit avec ses restaurants Topla! et Jack le Coq.

Les propriétaires ont choisi de construire un nouveau restaurant plutôt que de rénover celui existant. « Le Groupe Abbatiello entrevoit débuter les travaux le 1er avril après avoir obtenu les permis nécessaires », avait dévoilé la directrice marketing, Élyse Leclerc, au Journal, il y a six mois.

C’est finalement au début juin que les travaux sont enclenchés. L’entreprise, qui possède également Pizza Salvatore, prévoit de transformer l’espace à son image au début du mois de juillet. Si tout se déroule tel que prévu, l’ouverture devrait avoir lieu au début d’octobre 2025, selon les prévisions de décembre.

Rappelons qu’au mois d’août 2024, Topla! avait annoncé avoir trouvé ses franchisés pour ses deux restaurants de la Côte-Nord (Sept-Îles et Baie-Comeau). Il s’agit des jumeaux Mickael et Samuel Martel de Forestville. Les deux ont fait leurs classes dans la restauration, Samuel travaillant chez McDonald’s depuis cinq ans, et autant d’années pour Mickael, mais au sein du groupe Subway.

