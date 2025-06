Couple harcelé | La Zec de Forestville se défend

Rencontré par le Journal, le président de la Zec de Forestville, Jacques Brousseau, tient à remettre les pendules à l’heure. Il confirme le conflit existant entre son organisation et le couple formé de Nancy Therrien et Dany Langelier.

Toutefois, il nie catégoriquement que la Zec ait voulu nuire aux deux campeurs du lac Laval. « On ne visait personne en particulier », dément Jacques Brousseau expliquant que le CA de la Zec de Forestville a révisé son règlement de camping.

Au printemps 2024, la mise à jour de ce règlement a été présentée à tous les campeurs durant une rencontre tenue au Golf Le Méandre. Chaque personne a reçu le document explicatif et l’a signé pour accepter les nouvelles conditions, selon le président.

Dans la nouvelle réglementation, dont le Journal a obtenu copie, il est mentionné que « la période autorisée à camper sur les terrains de camping débute le 1er mai et se termine le 15 novembre ». Il est donc interdit de pratiquer l’activité de camping et d’y séjourner entre le 16 novembre et le 30 avril.

« Nous avons pris cette décision, on est dans nos droits, on est propriétaire du terrain. S’il arrive quoi que ce soit, c’est nous qui sommes responsables. On ne veut pas d’activités sur le camping durant cette période », explique M. Brousseau.

Cette mise à niveau du camping, nécessaire après de nombreuses années sans rectification, prévoyait aussi le déplacement de certaines roulottes pour être bien positionnées. « Ça ne concernait pas seulement Mme Therrien et M. Langelier, témoigne le président de la Zec. Il y avait plus de 13 personnes qui ont dû apporter des modifications. »

Jacques Brousseau et les autres membres du conseil d’administration de la Zec de Forestville se désolent de ce conflit qui perdure, mais ils ne reviendront pas sur leur décision. « On veut un camping saisonnier », clame le président qui déplore les menaces du couple pour arriver à ses fins.

Notons que les nouvelles conditions du contrat de location des campeurs du lac Laval n’ont pas été réfléchies sur le coin d’une table. « On a commencé à travailler sur ce projet en 2023 et nous l’avons présenté au printemps 2024 après l’approbation de tous les membres du CA », conclut M. Brousseau.

