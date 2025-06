Déception pour les kiosques alimentaires

La Municipalité de Tadoussac a adopté un règlement concernant les kiosques alimentaires sur son territoire, permettant pour une deuxième année consécutive au Festival de la chanson de Tadoussac d’offrir ce service aux festivaliers.

La résolution adoptée le 13 mai en séance ordinaire du conseil municipal permet au Festival de la chanson d’accueillir un ou des kiosques au coût de 250 $ chacun.

Seuls les commerçants locaux qui détiennent des permis de restauration en vigueur pourront se prévaloir des permis de kiosque, et ils seront uniquement autorisés durant le festival, soit du 12 au 15 juin.

Du côté de l’organisation du Festival, c’est un peu une douche froide encore cette année. « Ça fait deux ans que l’on demande quelque chose de clair pour inclure le plus de commerçants possible, et on n’arrive pas à avoir quelque chose de la municipalité à temps pour pouvoir s’organiser », affirme la directrice générale, Myriam Sénéchal.

Suivant la même formule que l’an dernier avec un kiosque alimentaire du commerçant local de Chez Mathilde à côté du presbytère, la directrice aurait aimé avoir plus de commerçants au rendez-vous.

« Étant donné qu’on a eu l’information à la dernière minute, on n’a pas pu faire d’appel d’offres vu qu’on ne connaissait pas les barèmes de ce qu’on avait droit », se désole-t-elle.

Comme ailleurs

Du côté de la Municipalité, on dit qu’un sondage effectué auprès des commerçants du village montrait pourtant qu’un permis global qui permettrait les kiosques alimentaires durant les événements se révélait plutôt « positif pour ceux-ci majoritairement », peut-on lire dans la résolution.

Le maire Richard Therrien n’est toutefois pas convaincu que le règlement actuel pourrait être élargi. « Je ne suis pas certain qu’on va changer le règlement. Le conseil municipal semble dire que le règlement est clair », explique-t-il.

Myriam Sénéchal assure pourtant que ce n’est pas par manque d’intérêt de la part des commerçants que le projet ne pourrait pas être élargi à la tenue d’autres événements estivaux de grand déploiement hébergés par le village.

« Je sais qu’il y a de l’intérêt, et que certains commerçants seraient prêts à s’arranger pour avoir les ressources pour le faire », commente-t-elle. « Notre rêve c’est qu’il y ait plusieurs emplacements et que les commerçants d’ici tiennent des kiosques, comme dans tous les autres festivals du monde. »