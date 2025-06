Moins de feux de forêt qu’à l’habitude en mai

Ce printemps généralement pluvieux permet d’enregistrer un mois de mai beaucoup plus calme en termes d’incendie de forêt pour la SOPFEU. Près de deux fois moins de feux ont été en activité que la moyenne.

Au cours du dernier mois, l’organisme de protection a enregistré 84 feux de forêt et de broussailles ayant affecté 92,4 hectares (ha) de forêt en zone de protection intensive, alors que la moyenne des 10 dernières années est de 150,5 feux pour une superficie de 755,6 ha brûlés. Notons également que 99 % des feux enregistrés en mai ont été causés par l’activité humaine.

Le faible nombre d’incendies s’explique par « la présence d’un manteau neigeux qui persistait dans certaines régions, malgré le temps chaud et sec enregistré au début du mois », fait savoir la SOPFEU dans un communiqué. Toutefois, la tendance s’est inversée quelques jours plus tard, avec des conditions plus fraîches et plus humides que la normale.

Par ailleurs, plusieurs systèmes dépressionnaires sont survenus lors des fins de semaine, limitant ainsi le risque de feux de causes humaines. « Malgré la remontée des indices de danger d’incendie à la fin du mois, l’absence de foudre sur le territoire aura épargné l’ignition de nouveaux feux », indique-t-on.

Comme c’est souvent le cas au printemps, une grande partie des incendies survenus en mai se trouvaient plus au sud de la province, dans les régions où la disparition du couvert de neige était complète et les températures un peu plus élevées.

C’est la région administrative des Laurentides qui a été plus touchée que les autres, avec 19 incendies, soit 23 % des feux survenus en mai.

Brûlage de rebuts et les mégots

Au mois de mai, les brûlages de rebuts végétaux réalisés lors du nettoyage printanier des terrains sont encore responsables de plusieurs incendies. « Des 84 feux répertoriés en mai, 27 sont associés à ce type de brûlage. Il en va de même pour les mégots de cigarettes jetés par terre, qui sont à l’origine de 17 incendies au cours du dernier mois », divulgue l’organisme.

La SOPFEU fait le constat que de nombreux citoyens sous-estiment les risques associés à de simples gestes négligents. Éviter de jeter ses mégots sur le sol et disposer de ses rebuts végétaux via des solutions plus écologiques et sécuritaires (compost, collecte des résidus verts, écocentre) pourrait éviter jusqu’à 155 incendies de forêt chaque année, affirme-t-elle.

Évitons les feux évitables

Comme mentionné dans la campagne publicitaire en cours, la SOPFEU invite la population à redoubler de vigilance au cours des jours et des semaines à venir afin d’éviter les feux évitables.

Elle rappelle que le mois de juin marque le retour de périodes plus chaudes et plus sèches. Il s’agit également de la période où le risque que surviennent des feux de plus grande ampleur est le plus important. « La collaboration de tous demeure essentielle pour en réduire le nombre », conclut la SOPFEU.