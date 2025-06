CHRONIQUE | Grillades d’été : 5 astuces pour un barbecue plus équilibré

Nous voilà début juin. Le soleil s’installe doucement, et l’envie de sortir le barbecue nous poigne. Tu le sens, toi aussi, ce frisson d’anticipation quand tu penses aux soirées entre amis, et aux rires d’enfants qui courent dans la cour… Juin, c’est ce moment de l’année où les vacances commencent à s’inviter dans nos têtes, même si elles ne sont pas encore tout à fait là. Et qui dit été, dit barbecue !

Le barbecue, c’est ce moment de plaisir simple, et de partage. Mais si tu veux que ce plaisir dure sans alourdir ton assiette (ou ta digestion), il suffit d’y mettre un peu de variété et quelques gestes stratégiques. Voici comment faire rimer été avec équilibre, sans rien sacrifier du goût.

1. Fais la part belle aux légumes

On ne le dira jamais assez : les légumes grillés, c’est un délice. Colorés, savoureux et pleins de bons nutriments, ils apportent du pep à ton barbecue. Poivrons, courgettes, champignons Portobello, oignons rouges, aubergines, tomates cerises… En brochettes ou en tranches, arrosés d’un filet d’huile d’olive et d’herbes fraîches, ils se prêtent à merveille à la cuisson à la braise.

2. Varier les sources de protéines

Si tu es fan de viande rouge comme moi — et en bonne Argentine que je suis, tu imagines bien que je respecte une belle pièce de viande grillée — pas besoin de t’en priver. L’idée ici, ce n’est pas de la diaboliser, mais simplement de varier les plaisirs.

Et ça tombe bien, notre coin regorge de trésors : poissons, gibier, agneau et volailles élevées localement… Il y a de quoi faire ! Tu peux également essayer des brochettes de tofu mariné, ou des boulettes végétales à base de légumineuses. L’objectif est d’élargir ta palette !

3. Maîtrise la cuisson : le goût oui…cramé non

Un point essentiel du barbecue, c’est la cuisson. On aime tous ce petit goût fumé, presque rustique… mais attention à ne pas laisser les aliments trop noircir. Quand les aliments sont brûlés, ils peuvent produire des substances nocives, qui sont potentiellement cancérogènes.

Pour limiter ces risques, adopte une cuisson douce, indirecte. Une grille propre, des aliments bien marinés, et un retournement régulier.

4. Les marinades maison : ton arme secrète

Une bonne marinade, elle attendrit les viandes, parfume les poissons, sublime les légumes, et aide même à protéger les aliments pendant la cuisson. Préfère les versions maison, avec des ingrédients simples : huile d’olive, citron, yaourt nature, vinaigre balsamique, ail, herbes fraîches, épices… À toi de créer des mélanges selon ton humeur et tes ingrédients du jour.

5. Le dessert, aussi sur le barbec

Qui a dit que le barbecue s’arrêtait à la viande ? Le dessert aussi a droit à sa place sur la grille. Voici quelques idées saines, gourmandes et ultra simples :

Des brochettes de fruits : ananas, mangue, kiwi, fraises, melon… Passés rapidement sur le gril, ils gagnent en intensité.

: ananas, mangue, kiwi, fraises, melon… Passés rapidement sur le gril, ils gagnent en intensité. Des bananes en papillote avec un peu de cannelle, quelques éclats de noix ou une cuillère de yogourt nature à côté.

avec un peu de cannelle, quelques éclats de noix ou une cuillère de yogourt nature à côté. Des pommes ou poires grillées , tranchées et servies tièdes avec un filet de miel ou une touche de ricotta.

, tranchées et servies tièdes avec un filet de miel ou une touche de ricotta. Des nectarines ou pêches, simplement coupées en deux, côté chair sur la grille, jusqu’à ce qu’elles soient bien tendres.

L’avantage ? Tu termines ton repas sur une note légère, sans sucre raffiné ni produits transformés.

Tu l’auras compris : le barbecue, ce n’est pas forcément synonyme d’excès. Avec un peu de créativité, de bons produits (de chez nous, pourquoi pas !) et des gestes simples, tu peux transformer chaque grillade en un moment aussi sain que festif.

Alors, tu allumes quand ?

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur 😉

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.