Conseil central Côte-Nord – CSN : la relève de Guillaume Tremblay est trouvée

C’est sur un départ à la retraite que s’est conclu le 11e congrès du Conseil central Côte-Nord – CSN, qui s’est tenu du 3 au 5 mai à Tadoussac. Le président depuis près de 20 ans, Guillaume Tremblay, a officiellement passé le flambeau à la relève.

C’est Daniella Thorn qui assurera maintenant les fonctions de présidente du syndicat nord-côtier qui défend plusieurs enjeux régionaux, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Le nouveau comité exécutif est composé, outre Mme Thorn, de Agathe Tremblay, secrétaire-trésorière, Shane Vollant-Einish, vice-président secteur est, et Anouk Lévesque, vice-présidente secteur ouest.

Le congrès du Conseil central Côte-Nord était l’occasion d’aborder plusieurs sujets, dont les états financiers, le Comité confédéral des jeunes de la CSN, la lutte menée par le personnel de soutien de l’aide juridique, les luttes féministes et l’inclusion des travailleuses et des travailleurs issus de l’immigration en région.

Des invités de marque étaient aussi de passage à l’événement, soit l’ex-ministre Pascale St-Onge, la chercheuse Mélanie Laroche, qui a parlé du syndicalisme et les défis auxquels il est confronté, Annick Charette, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture-CSN, et Mélanie Laroche, professeure à l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal, pour ne nommer que ceux-là.

Plus de détails dans l’édition papier du 11 juin.