Fondation SSSM : une campagne qui souligne ses 35 ans

C’est dans une atmosphère chaleureuse que la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a tenu son assemblée générale annuelle, le 5 juin. L’occasion n’était pas banale : l’organisation célébrait son 35e anniversaire en lançant une vaste campagne de financement sous le thème Proche des soins, Proche des siens.

« Cette campagne est une déclaration d’amour envers notre monde, notre monde d’ici », commence Jacques Parent, président du conseil d’administration.

Avec cette nouvelle campagne, la Fondation affirme son intention de rapprocher les soins de la population locale. Cela passe par l’achat d’équipements médicaux, mais aussi par l’amélioration des lieux de soins et l’attraction de professionnels qualifiés sur la Côte-Nord.

Pour la directrice générale, Chantal Asselin, il s’agit d’un projet profondément humain : « Chaque don, chaque geste fait une réelle différence pour notre collectivité. »

L’objectif financier de cette année est ambitieux : 700 000 $. Les sommes amassées seront investies dans le réaménagement des services en santé mentale et en dépendances, pour garantir des espaces paisibles et adaptés aux thérapies extérieures. Et à l’achat l’équipement indispensable, pour assurer des soins au chevet de patients de l’urgence et améliorer le confort lors d’examens coloscopiques.

Programmes innovants

Pour atteindre cet objectif, la Fondation peut compter sur une série d’événements populaires : la Randonnée Vélo Santé Alcoa, le Tournoi de golf Santé Cargill, les Lumières de la santé, le Grand Bal masqué, la vente des Biscuits sourire Tim Hortons et le tournoi de pickleball.

Deux initiatives viennent également renforcer l’élan communautaire. Le programme Ambassadeurs invite les citoyens à devenir porte-voix de la Fondation en relayant les messages, en participant aux activités ou même en organisant leurs propres campagnes.

Le Don du cœur se veut un geste symbolique qui permet à quiconque de faire un don en l’honneur d’un professionnel de la santé ou des services sociaux. Une murale à l’hôpital Le Royer rendra hommage à ces dons et aux messages de gratitude qui les accompagnent.

Un appel à témoignages

La Fondation souhaite aussi entendre les voix de ceux qui sont au cœur de sa mission. Elle lance un appel à témoignages vidéo destiné aux bénéficiaires de soins, à leurs proches, ainsi qu’aux professionnels du réseau de la santé. Le but : illustrer l’impact concret de la Fondation sur le quotidien des gens de la Manicouagan.

Depuis 35 ans, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan s’efforce d’améliorer l’accès et la qualité des soins dans la région. Grâce à la générosité de la population, elle finance des équipements et projets essentiels qui répondent aux besoins bien réels des gens d’ici.