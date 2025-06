Eau Grand Air : un appel est lancé pour assurer son avenir 

À un mois de sa 10e édition, le Festival Eau Grand Air invite la population nord-côtière à faire front commun pour assurer la pérennité de l’événement.

Les organisateurs du festival ont lancé, mercredi dernier, un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux afin d’encourager les festivaliers à acheter leurs billets à l’avance.

« Soyons fier·ères de ce que nous avons bâti au cours des 10 dernières années ! Le Festival Eau Grand Air est ce qu’il est grâce à vous », a-t-on partagé sur la page Facebook officielle de l’événement.

L’organisation rappelle que l’achat de billets en amont permet une meilleure planification, en plus d’avoir un impact budgétaire direct et positif.

Un contexte fragilisé dans l’industrie événementielle

Cet appel s’inscrit dans une tendance plus large observée à travers la province. Plusieurs festivals et événements culturels au Québec ont récemment tiré la sonnette d’alarme, certains ayant même dû annuler leur édition 2025 faute de financement suffisant ou de préventes adéquates. Le Festival Eau Grand Air, qui se tiendra du 3 au 5 juillet, ne fait pas exception à ce climat d’incertitude, bien que sa tenue soit bel et bien confirmée.

« Nous comptons sur votre soutien cette année pour continuer d’offrir un événement d’envergure aux gens de la région et aux touristes qui viennent nous visiter pour l’occasion », ajoute l’équipe organisatrice.

L’action de se procurer des billets à l’avance permet de soutenir de façon concrète le Festival baie-comois.

L’objectif des bénévoles qui travaille sur cet événement annuellement est de mobiliser la communauté pour maintenir une offre culturelle dynamique sur la Côte-Nord.

Un moteur pour la saison touristique

Le festival représente un levier économique majeur pour la Manicouagan, générant chaque année plusieurs centaines de milliers de dollars en retombées.

Au fil des années, des investissements significatifs ont été consacrés à la bonification de la programmation. L’équipe prend comme exemple la programmation 2025 mise sur des artistes de renom, dont Talk, pour offrir un événement à la hauteur des attentes des spectateurs.

« Le soutien de la communauté est essentiel à la tenue d’un festival de cette envergure à Baie-Comeau », conclut l’équipe.