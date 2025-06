Quand Jean Brisson rencontre Maurice Richard

La désignation du joueur emblématique de l’histoire du Canadien de Montréal, Maurice Richard, à l’occasion du 25e anniversaire de son décès le 27 mai 2000, à 78 ans, évoque bien des souvenirs aux fans du « Rocket », mais aussi à l’animateur de radio-télévision Jean Brisson.

« Au cours de ma carrière de plus de 70 ans dans les communications, et qui se poursuit toujours d’ailleurs, je me souviens bien sûr d’avoir reçu Maurice Richard à deux reprises à mon émission Au Jour Le Jour, diffusée à tous les soirs à CJBR-TV », relate Jean. L’animateur y recevait au quotidien, toutes les vedettes de passage dans la région.

Sa fierté d’avoir côtoyé et interviewé le célèbre # 9 du Canadien, alors en tournée de promotion de son équipe souvent surnommée « Les Canadiens », l’est d’autant que l’animateur se considère privilégié d’avoir, en plus, une photo en compagnie du « Rocket ». Ce dernier avait lancé sa saison 1944-1945, en devenant le premier hockeyeur à avoir marqué 50 buts en 50 parties. Maurice Richard était un joueur d’attaque, connu pour ses prouesses offensives et son tempérament parfois explosif.

Et qui avait presque lancé la carrière radio-télé de son hôte qui allait devenir l’animateur le plus pépé de Québec à Gaspé. Une étiquette qui lui colle encore à 94 ans, à tous les samedis de 9 h à 11 h, sur les ondes de CFYX FM 93 Rimouski, qui rayonne sur les rives sud et nord du Saint-Laurent.

Privilège immense

Pour Jean Brisson, c’est un immense privilège qu’il a eu d’interviewer ce personnage historique, qui fut aussi le premier joueur de la ligue LNH à atteindre 500 buts. « J’étais très nerveux, et très impressionné. Je commençais à CJBR. La station de radio était située sur la rue Jean-Brillant, à l’angle de l’Avenue de la Cathédrale. Tout le monde connaissait Maurice Richard à cette époque. Mon père m’en parlait à tous les jours. »

Et là, que Maurice Richard se retrouve parmi les 106 personnes qui ont marqué l’histoire de la province, le deuxième athlète après Louis Cyr, avec les Samuel de Champlain, Jeanne Mance et René Lévesque, dans un même cercle fermé des personnages historiques du Québec ? « Je suis littéralement comblé de joie et mes souvenirs de cette rencontre avec le “Rocket” foisonnent dans ma tête ».

Selon la définition du gouvernement, un personnage historique est une personne ayant réellement existé, maintenant décédée, et ayant joué un rôle dans l’histoire du Québec ou un domaine de cette histoire.