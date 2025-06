Repêchage musclé pour le Drakkar

Jean-François Grégoire voulait acquérir des joueurs robustes et engagés au repêchage 2025 de la LHJMQ. Sans choix de première ronde, le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau a tout de même quitté le Centre Vidéotron de Québec avec le sentiment du devoir accompli.

« On voulait se grossir et sélectionner des gars pouvant jouer sur 200 pieds, tant offensivement que défensivement. Avant tout, on a effectué nos recherches sur ces gars-là. À notre époque, ce n’est pas seulement sur la glace que ça se passe. On voulait des joueurs différents par rapport à leur génération. Il faut que tu sois prêt à atteindre certains standards si tu veux évoluer dans la LHJMQ », explique Grégoire.

Même si les derniers jours ont été pénibles avec la perte de Justin Poirier, l’organisation compte maintenant sur 12 nouveaux espoirs soigneusement choisis, dont sept mesurent déjà 5’11 ” ou plus.

La majorité affiche près de 200 livres sur la balance.

Du gabarit et du caractère

Si aucun de ces nouveaux venus n’a jamais mis les pieds sur la Côte-Nord, tous souhaitent embrasser la culture du Drakkar.

Lors du deuxième tour, Jean-François Grégoire a ainsi misé sur le centre Jérémi Duclos-Claude comme 33e sélection de l’encan. Classé 49e plus bel espoir en 2025, le joueur de 16 ans a récolté 36 points (11 buts, 25 passes) en 41 matchs avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans la Ligue M18 AAA.

« C’est une grande fierté de porter les couleurs du Drakkar. Je suis un leader. J’ai été capitaine à de nombreuses reprises dans ma carrière. Je suis un joueur responsable partout sur la glace. Peu importe le rang où on est sélectionné, l’important est d’enfiler un chandail à la fin de la journée », a lancé Duclos-Claude avec confiance.

Autre ajout prometteur, Declan Wotton devrait bien s’acclimater au Centre sportif Alcoa. Avec ses 6’1 ” et 202 livres, l’attaquant originaire du Maine incarne parfaitement le style recherché par Baie-Comeau et il n’est pas tenté par l’option de la NCAA.

« Je suis un attaquant de puissance et physique, qui aime utiliser son corps pour s’imposer. Je veux jouer pour le Drakkar dès l’an prochain et montrer que je peux contribuer aux succès de l’équipe. Si je veux progresser vers le hockey professionnel, ça passe par la LHJMQ », affirme-t-il.

Pas de place pour les passagers

Jean-François Grégoire doit s’attendre à un prochain camp d’entraînement compétitif et animé, avec des attentes élevées. Ceux qui ne fourniront pas les efforts nécessaires retourneront rapidement à la maison.

« On utilise nos contacts pour dénicher de bons agents libres de 18 ans. On cherche un nouveau Julien Payer, qui a énormément contribué chez nous. Il a été un coup de circuit. Le marché est beaucoup plus ouvert qu’avant. Il y a des joueurs de talent partout dans le monde. »

Outre Duclos-Claude et Wotton, le Drakkar a mis la main sur les attaquants Liam Armit, Félix Foucher, Brendan Smith, Stephen Pinette, Alexander Militaru et Lambert Poulin, les défenseurs Frederik Emond, Jacob Labranche et Mark Anthony Salvo, ainsi que le gardien Joseph Poupart.

Aucun joueur de la Côte-Nord n’a été repêché par les équipes de la LHJMQ cette année.