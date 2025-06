À la recherche des récits de la Pessamiushipu

Un appel est lancé à toutes les familles dont les territoires bordent la Pessamiushipu (rivière Betsiamites) pour participer à un projet de recherche, axé sur la mise en valeur et la conservation du patrimoine culturel innu.

Mené en collaboration entre le secteur Territoire et Ressources du Conseil des Innus de Pessamit et la Chaire de recherche du Canada en tourisme et patrimoine autochtones de l’Université Laval, le projet vise à recueillir les histoires, souvenirs familiaux, toponymes en innu-aimun et sites importants liés à la rivière.

Les rencontres se feront sous forme de discussions d’environ une heure, suivies d’une seconde rencontre pour valider les informations recueillies. Une compensation financière est prévue pour les participants.

Ce projet est financé par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation des savoirs autochtones et de transmission intergénérationnelle. Les personnes intéressées à contribuer à cette initiative ont jusqu’au 20 août pour se manifester.