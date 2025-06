L’Ouvre-boîte culturel clôture sa saison

Après une 15e saison bien remplie, l’Ouvre-boîte culturel (OBC) s’apprête à tirer le rideau sur sa programmation 2024-2025. L’organisme baie-comois mettra fin à l’année artistique avec deux derniers événements, un spectacle d’humour et un spectacle de musique.

Le vendredi 13 juin dès 20 h, l’OBC accueillera le Show Queer.

Le show Queer est un spectacle qui rassemble des humoristes immensément drôles et s’identifiant comme faisant partie de la communauté LGBTQ2S+. Les artistes ont carte blanche sur le sujet qu’iels choisissent, pas de thème, pas de limite, juste des rires.

Le samedi 14 juin dès 20 h, l’OBC reçoit Avec pas d’casque.

De retour avec un cinquième album longuement attendu, le groupe Avec pas d’casque continue de peaufiner son « folk maison » à sa manière et à son rythme. Nous invitant à la lenteur et à la gratitude du temps qui nous est alloué, les textes imagés de l’album se déploient dans une ambiance musicale feutrée de guitares, de lapsteel et de claviers.