Manon Simard récompensée

Originaire de Baie-Comeau, Manon Simard a reçu le prestigieux Prix Reconnaissance lors du Gala Femmes d’influence en sport au Québec, un événement organisé par Égale Action, qui souligne l’engagement exceptionnel des femmes dans le milieu sportif.

Directrice générale du CEPSUM et des Carabins de l’Université de Montréal, Manon Simard est une figure bien connue du système sportif québécois. Sa candidature avait été déposée par le Conseil du sport de Montréal, et son parcours inspirant a convaincu le comité de sélection de lui remettre cet honneur, aux côtés de deux autres femmes d’influence, Suzanne Leclerc et Claudine Douville.

Lors de la remise du prix, Manon Simard a exprimé toute sa gratitude.

« Quel honneur ! Au final, c’est moi qui suis privilégiée : je travaille depuis 30 ans avec des athlètes universitaires qui rêvent de changer le monde, et qui, grâce au sport, s’épanouissent et deviennent des personnes d’exception dans lesquelles on a collectivement la chance d’investir pour transformer la société de demain », a-t-elle déclaré au moment de recevoir son prix sur scène.

Ancienne nageuse des Carabins de 1988 à 1993, elle est diplômée en science politique de l’UdeM et titulaire d’une maîtrise en gestion de HEC Montréal. Elle a contribué dès 1995 à la relance et à l’expansion fulgurante du programme des Carabins, aujourd’hui considéré comme le plus important programme de sport universitaire francophone en Amérique.

Au fil des ans, elle a occupé plusieurs fonctions de leadership, aussi bien au CEPSUM que dans des instances sportives provinciales et nationales. Elle s’est particulièrement illustrée par son soutien constant à la réussite académique et sportive des femmes, notamment avec le développement de l’équipe féminine de hockey des Carabins.

Grâce à son parcours exceptionnel, Manon Simard est devenue un modèle d’inspiration, non seulement pour les femmes en sport, mais pour tous ceux et celles qui croient au pouvoir transformateur du leadership bienveillant et du sport comme levier de société.