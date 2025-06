Des artistes créent en direct à Tadoussac

Le Happening des Arts de Tadoussac a réussi à sortir à l’extérieur cette année pour mener à terme sa fin de semaine de création en direct. La population a pu s’initier aux différentes disciplines artistiques et rencontrer une quarantaine d’artistes exposants.

On pensait que c’était plié avec des annonces de pluie diluvienne pour la journée de samedi, et l’espace extérieur que sont habituellement les chapiteaux par beau temps a été concentré à l’Auberge jeunesse de Tadoussac.

Cependant, aucune goutte n’est venue même si la grisaille régnait en maître, et certains exposants se sont tout de même installés dehors.

À pareille date l’an dernier, l’événement était encabané dans le sous-sol de l’église du village en raison de la pluie, et la coordonnatrice du Happening des Arts, Camille Paquet, est bien satisfaite de la tournure des événements cette fois-ci.

Elle cite le fait d’être à la fois intérieur et extérieur comme avantage, notamment au niveau des échanges entre artistes.

« Lors de la deuxième journée, ils peuvent se servir du fait qu’ils étaient tous ensemble comme motivation pour passer leur temps à créer », note-t-elle.

Une offre élargie

À cheval entre le symposium et la performance, le Happening des Arts privilégie la création en direct pour initier les gens à l’art et la rendre plus accessible.

La coordonnatrice indique qu’il y a de quoi inspirer le public dans la venue des artistes et de leur processus de création respectif.

« La création en direct, ça sert à montrer de nouvelles techniques et habiletés artistiques au public, et, nécessairement, ça va les inspirer à essayer de nouvelles choses », estime Mme Paquet.

Cette dernière fait également savoir que plusieurs nouveautés se sont greffées cette année à la programmation.

À la place du traditionnel vernissage du dimanche, qui datait du Happening de peinture, un concert du groupe des Two Birdz des Escoumins avait lieu.

« C’est aussi la première année que nous avions des ateliers et des tables rondes pour les artistes et le public », révèle Camille Paquet.

Temps difficiles

Malgré l’aboutissement de cette édition avec ses 39 exposants et sa foule d’activités, la dernière année au Happening des Arts n’a pas été un long fleuve tranquille.

D’abord, la présidente Jane Evans, qui était là depuis les temps du Happening de peinture, a quitté ses fonctions en 2025.

La coordonnatrice ne manque pas de souligner l’énorme travail que cette dernière effectuait chaque année.

« Elle m’a montré comment bien organiser un événement, et elle m’a aussi montré la puissance que pouvaient avoir des partenariats », souligne-t-elle.

Ensuite, les coupes gouvernementales dans les enveloppes liées à la culture à la MRC ont rendu la vie de l’organisme difficile.

Camille Paquet est toutefois confiante qu’il puisse remplir sa mission de rendre l’art accessible à tous avec une équipe de bénévoles dédiés, mais avoue qu’il faudra vivre avec les manques à gagner.

« On a la volonté de faire vivre cet événement-là le plus longtemps possible, mais le milieu est précaire. On est forcé d’admettre qu’il va falloir y aller édition par édition », termine Camille Paquet.