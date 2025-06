(PHOTOS) Don Juan revit à Forestville

Ce n’est pas sans embûches que la comédie musicale Don Juan a pu être présentée sur les planches du Pavillon des arts de Forestville en fin de semaine dernière. Depuis 2019, les écueils croisent la route de la réalisatrice et metteuse en scène Brigitte Savard, qui peut maintenant dire mission accomplie.

C’est en 2019 que le projet a démarré alors que Mme Savard était toujours enseignante en art dramatique à la polyvalente des Rivières de Forestville. Il s’en est passé des choses en six ans, dont la fameuse pandémie de COVID-19 qui a mis la production en pause forcée.

« On était presque prêt et on a dû abandonner. L’année où on a recommencé à enseigner à l’école, on ne pouvait pas faire de théâtre à cause des restrictions, donc j’ai dû attendre. On a quand même décidé, quand on a pu le faire, de recommencer. On était en 2022 », a raconté la metteuse en scène avant le spectacle.

Comme certains élèves de la polyvalente avaient quitté pour les études collégiales, Brigitte Savard a dû recruter d’autres participants. « Tout ça pour vous dire que là, ça fait six ans, et enfin on peut la présenter », s’est-elle réjouie en remerciant les nombreuses personnes qui l’ont appuyée pour la réalisation de ce projet d’envergure.

La tâche était colossale et pourtant, elle a été réalisée avec brio. Les comédiens et chanteurs étaient tous impressionnants. Chaque fois qu’un nouveau personnage entrait sur scène, les spectateurs s’émerveillaient devant leur talent.

Toutes les générations étaient présentes dans le public. Des grands-parents sont venus y assister avec leurs petits-enfants. Certains ne pouvaient s’empêcher de fredonner les paroles des chansons les plus popularisées telles que Changer ou Du plaisir. D’autres ont même laissé des larmes couler sur leurs joues à la suite de performances touchantes.

Les rôles principaux étaient tenus par deux jeunes de la polyvalente. Nicolas Perron et Ariane Petitpas ont interprété les personnages de Don Juan et Maria avec brio. Leur voix ont porté le message de la pièce et ils donnaient l’impression d’avoir fait ça toute leur vie.

Notons que ce projet, dès le départ, voulait réunir des gens de la communauté avec des élèves du secondaire. Pour camper les personnages plus âgés, comme la mère et le père de Don Juan ou encore le militaire fiancé à Maria, des comédiens du milieu ont été choisis et ils étaient beaux à voir sur scène.

La comédie musicale a été présentée à trois reprises, soit vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Une partie des profits des représentations ainsi que des tirages moitié-moitié a été remise aux jeunes participants de secondaire 4 pour leur bal des finissants l’an prochain.

Voici des photos du spectacle

Nicolas Perron de Forestville a campé le rôle de Don Juan avec brio. Photo Johannie Gaudreault

La troupe a été chaudement applaudie à la fin des trois représentations. Photo Johannie Gaudreault

Brigitte Savard a réalisé la mise en scène de la comédie musicale. Photo Johannie Gaudreault

