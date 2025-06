Une clé USB perdue de la GRC est tombée entre les mains de criminels

L’organisme fédéral de surveillance de la vie privée affirme que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a perdu une clé USB contenant des renseignements personnels sur des victimes, des témoins et des informateurs, et a appris plus tard qu’elle était mise en vente par des criminels.

Un rapport détaillé du commissaire à la protection de la vie privée, Philippe Dufresne, révèle que la GRC a informé l’organisme de surveillance de la brèche en mars 2022, ce qui a donné lieu à une longue enquête.

L’enquête a révélé que la clé USB non chiffrée contenait les renseignements personnels de 1741 personnes, dont des témoins, des plaignants, des personnes d’intérêt, des informateurs, des policiers et des employés civils.

Le commissaire à la protection de la vie privée affirme qu’un détachement de la GRC a appris de source confidentielle, trois semaines après la perte, que les données de la clé USB étaient mises en vente par des membres de la communauté criminelle.

L’organisme de surveillance de la vie privée a recommandé à la GRC d’adopter des mesures de sécurité strictes pour l’utilisation des clés USB, compte tenu de la nature sensible des renseignements personnels que la police traite quotidiennement.

Le commissaire affirme que la GRC a accepté en principe les recommandations, mais ne s’est pas engagée à les mettre en œuvre dans un délai précis.