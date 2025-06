Formation sur les PFNL : 100 000 $ pour le Cégep de Baie-Comeau 

La Direction de la formation continue du Cégep de Baie-Comeau reçoit 100 000 $ de la Société du Plan Nord pour le développement d’un parcours de formation en ligne sur les produits forestiers non ligneux (PFNL).

« Ce projet s’inscrit dans notre mission d’offrir des formations ancrées dans les réalités de la Côte-Nord, qui répondent aux besoins des adultes et des entreprises, tout en contribuant au développement économique, social et durable de notre région. Nous sommes fiers de proposer une nouvelle voie de formation », souligne Évelyne Desmeules, directrice de la formation continue du Cégep de Baie-Comeau.

Il s’agit d’une formation autonome, qui permettra aux personnes de progresser à leur propre rythme.

La formation comprendra des séances vidéo, des sorties terrain encadrées et des évaluations menant à l’obtention d’une certification collégiale sur la cueillette et la valorisation des PFNL. C’est une première au Québec pour une formation dans ce domaine.

Le projet est réalisé en partenariat avec les cégeps de Sept-Îles, de l’Abitibi-Témiscamingue et de Saint-Félicien.

À l’interne, le Cégep pourra compter sur la collaboration de ses départements de Technologie forestière et de Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique. Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) a aussi appuyé les premières étapes du projet.

Le lancement des formations est prévu pour l’hiver 2026.