Michael Sabia, PDG d’Hydro-Québec, démissionne pour rejoindre le Cabinet Carney

Le président et directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, quitte ses fonctions et deviendra greffier du Conseil privé du Canada et secrétaire du cabinet.

Le bureau du premier ministre fédéral, Mark Carney, a annoncé cette nomination mercredi par communiqué.

« Alors que le nouveau gouvernement du Canada bâtit l’économie la plus forte du G7, le leadership de M. Sabia sera essentiel à cette mission », peut-on y lire.

Le rôle de greffier du Conseil privé est le poste de plus haut niveau dans la fonction publique.

« Avec M. Sabia à sa tête, la fonction publique exemplaire du Canada fera progresser des projets d’intérêt national, catalysera d’énormes investissements privés pour stimuler la croissance et apportera les changements que les Canadiens et les Canadiennes souhaitent et méritent », a ajouté le bureau du premier ministre.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a remercié M. Sabia pour son travail à la tête d’Hydro-Québec.

« Il a été un réel partenaire et un complice pour notre vision énergétique. Il laisse un grand legs : une entente historique entre le Québec et Terre-Neuve et un plan ambitieux qui assurera l’avenir énergétique du Québec pour les prochaines décennies », a-t-il soutenu sur les réseaux sociaux.

M. Sabia effectuera un retour à Ottawa, puisqu’il a précédemment été sous-ministre des Finances.

Il assumera ses nouvelles fonctions annoncées mercredi en date du 7 juillet.