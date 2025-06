Conseil municipal de Forestville en bref

Le conseil municipal de Forestville a tenu sa séance ordinaire le 10 juin. Voici quelques points intéressants qui ont été adoptés.

Note presque parfaite pour l’avitaillement

L’aéroport de Forestville a été inspecté par Avjet pour tout ce qui concerne le service d’avitaillement. Le résultat qui est jugé « plus que satisfaisant », selon la mairesse Micheline Anctil, permet de donner une note de 95,11 %, doit 4 % de plus que l’an dernier. « On nous dit que tout est conforme et que les points nommés l’année dernière ont tous été améliorés », se réjouit l’élue qui félicite l’équipe des travaux publics et de la gestion financière.

Rechargement dans le rang Paul-Baie

La Ville de Forestville poursuit l’amélioration du chemin Paul-Baie et réalise des investissements cette année pour le rechargement de la route par un mélange de MG-20 et de poussière de pierre. Elle a obtenu deux soumissions et a décidé d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Excavations A. Savard pour 1 000 mètres linéaires au prix de 8 450 $ du mètre.

Restauration d’une pompe

La pompe de la station de pompage #2 de Forestville a causé quelques problèmes il y a quelques semaines. Le bris a dû être réparé en urgence ce qui a coûté un total de 28 264 $ pour la restauration de la pompe en atelier et la réinstallation sur place par la firme Traitement d’eau Garand. La somme sera puisée dans le surplus accumulé non affecté, affirme la mairesse Micheline Anctil, qui rappelle que les installations d’eau potable et d’eaux usées prennent de l’âge.

Toiture à la salle de quilles

Des travaux sont nécessaires à la salle de quilles pour éviter des problèmes d’infiltration d’eau. La Ville de Forestville doit refaire la toiture et installer une nouvelle unité de climatisation ainsi que toutes les conduites. Elle a donc lancé un appel d’offres et elle a obtenu deux soumissions. À la suite de l’analyse des propositions et selon la recommandation de l’architecte, le contrat a été octroyé à Construction CR de La Baie au montant de 683 526 $. Notons que deux subventions aideront à diminuer la facture de la Ville, soit 406 000 $ de Québec et 100 000 $ de la MRC. La somme restante sera puisée dans le surplus accumulé.

Terrains du parc de maisons mobiles

Les études géotechniques et environnementales sont en cours à l’arrière de la rue Marcellin à Forestville à la suite d’un problème d’eau pluviale survenu sur le talus. « Ce qu’on sait, c’est que c’est une zone composée de sol argileux. Il y a de l’érosion et c’est susceptible d’être affecté par des glissements de terrain », rapporte la mairesse Micheline Anctil. En attendant les résultats des études, le conseil municipal a décidé de ne plus vendre ou louer de terrain autour de cette zone. De plus, la Ville conserve ses terrains vacants dans le parc de maisons mobiles et n’y autorise plus la location au cas où une relocalisation est nécessaire.