Le phare de Pointe-des-Monts ferme ses portes pour la saison 2025

L’un des emblèmes touristiques et patrimoniaux de la Côte-Nord restera fermé pour l’été 2025. La Corporation du Phare de Pointe-des-Monts a annoncé qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer ses opérations pour la saison touristique à venir, en raison de nouvelles conditions imposées par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), propriétaire du site.

Depuis plus de trente ans, la Corporation assurait la gestion et la mise en valeur du phare, véritable joyau de la Côte-Nord. Mais la récente renégociation du bail avec la SODEC prive maintenant la Corporation d’un accès à certains bâtiments essentiels à la viabilité du site, notamment la maison du gardien, qui était exploitée comme auberge.

« Ça nous fend le cœur »

Christelle Renoux, directrice générale du phare, ne cache pas son émotion : « C’est quand même un emblème important au niveau de l’histoire maritime, de l’histoire du Québec et du fleuve. C’est aussi un emblème touristique de la région. C’est sûr que ça nous fend le cœur, mais au vu des conditions, on ne peut pas opérer comme tel. »

Jusqu’à récemment, la Corporation gérait la maison du gardien, la poudrière, les entrepôts et le phare lui-même. L’accès à ces bâtiments permettait d’assurer un minimum d’autonomie financière.

« On gérait la maison du gardien comme une auberge, ce qui nous permettait d’avoir des revenus autonomes. (…) Sauf que là, on n’aurait plus accès à la maison du gardien du tout en tant que tel. Ils changent sa mission donc elle n’aurait plus le droit d’être une auberge », explique Mme Renoux.

Au fil des ans, la Corporation avait mis en place de nombreuses activités pour dynamiser le site : journées thématiques, événements culturels, découvertes du terroir, etc.

« Ces journées-là, c’est un achalandage plus important, comme la Journée des phares, la Journée j’aime au phare. L’année dernière, on a fait Goûter le terroir en musique. Donc ces journées-là sont des momentum pour les citoyens locaux de la région, mais aussi pour les touristes », déplore la directrice.

Un avenir incertain

Quant à savoir si le site pourrait rouvrir ses portes en 2026, Mme Renoux reste prudente : « On va voir la suite des choses, on ne peut pas vous dire. Ça va dépendre un peu si les discussions se poursuivent ou pas, et ce qui va être fait. »

Et les conséquences sont bien réelles : pas de saison touristique, pas d’emplois estivaux.

« On prend cette décision-là avec tristesse. Je vous dirais que tout le conseil d’administration et moi-même, on est triste. On ne peut pas donner d’emploi à nos employés qui étaient récurrents depuis plusieurs années, ni aux étudiants, alors qu’on avait des subventions pour ça. Donc c’est sûr que ce n’est pas évident », conclut-elle.

La Corporation du Phare de Pointe-des-Monts a tenu à remercier chaleureusement ses employés, ses bénévoles, ses partenaires, les voisins et toute la communauté nord-côtière.