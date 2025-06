7,6M$ pour une nouvelle usine à la mine du lac Tio d’Havre-Saint-Pierre

Rio Tinto a annoncé la construction d’une usine « de démonstration » à la mine du lac Tio au Havre-Saint-Pierre pour tester une nouvelle technologie visant à trier le minerai directement après l’extraction.

L’investissement est de 7,6M $ dont 2,5M $ du gouvernement du Québec. Ce projet est un « démo » pour voir s’il « peut s’inscrire à une échelle commerciale » selon la directrice exécutive de Rio Tinto, Sophie Bergeron. « Si la technologie est prouvée, il y aura une autre étape par la suite », a-t-elle révélé.

En ce moment, le minerai est transporté à Sorel-Tracy pour sa transformation.

En triant plus de minerai à la source du gisement, cela pourrait réduire le transport nécessaire vers Sorel-Tracy et ainsi l’empreinte carbone de l’industrie.

Cette nouvelle technologie permettrait aussi de rallonger la durée de vie du gisement, puisqu’elle peut exploiter des échantillons dont la concentration en minerai de valeur était trop faible.

Selon la directrice de Rio Tinto Sophie Bergeron, cet investissement peut montrer que l’image de Rio Tinto « a évolué ». « Notre préoccupation de faire une industrie compétitive, innovante et meilleure en environnement, il faut la faire connaître », a-t-elle déclaré.

La construction de la nouvelle usine est prévue dès l’automne 2025.

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, a souligné l’importance de l’innovation dans la transformation des ressources dans le contexte géopolitique actuel. « On veut diminuer la dépendance face à certains acteurs, notamment les États-Unis et la Chine », a-t-elle affirmé.

L’industrie du minerai est « névralgique » pour la région selon Kateri Champagne Jourdain, député de Duplessis. Elle génère environ 3000 emplois sur la Côte-Nord.

En janvier, Rio Tinto a reçu une amende de 1,8 million de dollars, après avoir été reconnue coupable du rejet de « substances nocives » à la mine du lac Tio.

Le gisement d’ilménite de la mine de lac Tio est le plus grand au monde.