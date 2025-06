Accident impliquant la Sûreté du Québec à Blanc-Sablon : de l’aquaplanage serait en cause

C’est en faisant une manœuvre de volte-face pour tenter d’aller intercepter un véhicule qu’une patrouille banalisée de la Sûreté du Québec a perdu le contrôle et percuté un véhicule qui circulait en sens inverse.

L’accident s’est produit vers 12 h 15, mercredi, à Blanc-Sablon.

Une camionnette banalisée de la Sûreté du Québec a voulu faire une manœuvre de volte-face pour tenter d’aller intercepter un véhicule, mais le policier a fait de l’aquaplanage et a perdu le contrôle.

Se faisant, il est entré en collision avec une voiture qui circulait en sens inverse. À bord se trouvait un conducteur qui a subi des blessures mineures et une passagère qui a été plus gravement blessée. On ne craint pas pour sa vie, selon la Sûreté du Québec.

Accident à Blanc-Sablon, 11 juin 2025. Photo courtoisie, Jacob Buckle

L’enquête se poursuit, mais le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ne se penchera pas sur l’affaire.

Le BEI mène généralement une enquête dans les cas où, lors d’une intervention policière, une personne autre qu’un policier en service décède ou subit une blessure grave. Le BEI intervient alors pour faire la lumière sur l’événement. On parle à ce moment du déclenchement d’une enquête indépendante.