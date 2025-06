Loisir et Sport Côte-Nord : Pierre LeBreux passe le flambeau à son fils

Loisir et Sport Côte-Nord tourne une page importante de son histoire. Philippe LeBreux suit les traces de son père et devient le nouveau directeur général.

Après plus de 30 ans à la directrice générale, Pierre LeBreux passe officiellement le flambeau à la relève.

« Travailleur infatigable, Pierre ne recule jamais devant un défi et a toujours comme objectif de défendre l’organisation auprès des grandes régions et des instances provinciales et tout ça dans le but de rendre l’organisation meilleure », souligne le président du conseil d’administration, Nicolas Mayrand.

« Le legs qu’il laisse à cette organisation et à l’équipe en place est énorme et le rôle de mentor qu’il a exercé de main de maître au cours des dernières années fait en sorte que l’organisation est en excellente santé », ajoute-t-il.

Bien connu du réseau du loisir et du sport dans la région, Philippe LeBreux occupait le poste de directeur général adjoint depuis cinq ans, période au cours de laquelle il a joué un rôle clé dans le développement stratégique de l’organisation.

« J’ai la chance d’avoir fait mon stage au sein de cette organisation et d’en faire partie depuis les 10 dernières années et je suis extrêmement heureux de pouvoir poursuivre la mission de l’organisation au sein de cette équipe », affirme le nouveau DG.

« Il s’agit d’un beau défi professionnel, mais j’ai eu la chance d’apprendre d’une personne qui avait à cœur la région et avec l’équipe en place, nous avons les éléments pour continuer de dynamiser notre région à travers nos diverses implications », poursuit-il.

Le passage de témoin s’est officialisé lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 11 juin.