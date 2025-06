Marche des petits bonheurs : plus de 4 000 $ pour l’école St-Luc

Pour une deuxième année consécutive, la Marche des petits bonheurs, organisée par les Chevaliers de Colomb de Forestville, a récolté des fonds pour un projet de l’école St-Luc.

Plus de 4 200 $ ont été amassés et d’autres sommes sont attendues. « L’argent amassé servira à bonifier nos locaux d’apaisement, la Douce marée et la Grande marée, ainsi qu’à créer des petits coins d’apaisement dans chaque classe », explique la directrice Karen Rodrigue, heureuse de pouvoir compter sur l’appui de cette marche.

Cette dernière aimerait également que chaque classe soit équipée d’un vélo afin de favoriser les apprentissages des élèves qui ont un trop-plein d’énergie.

Le 12 juin, les élèves, enseignants, quelques parents et des bénévoles ont marché dans les rues autour de l’école pour que le parcours ne soit pas trop laborieux pour les plus petits. Pompier et policier étaient sur place pour assurer la sécurité des marcheurs.

Les Chevaliers de Colomb ont récolté des sous à ce moment, mais ils ont également recueilli des dons en amont, notamment par leur présence au centre commercial de Forestville. Les présidents d’honneur, Jacques Beauchamp et Julie Fournier, ont eux aussi apporté leur contribution.

L’an dernier, une somme de 4 289 $ avait été remise à l’école qui avait pu concrétiser son projet de Grande marée, une salle pour les élèves qui doivent évacuer leur énergie afin d’être plus attentifs en classe.

Pour Bertrand Gagnon, membre des Chevaliers de Colomb et organisateur de la marche, il s’agit d’une activité facile à organiser qui permet de contribuer à un projet communautaire.

L’an prochain, un autre organisme bénéficiera des profits amassés par la Marche des petits bonheurs, mais M. Gagnon n’exclut pas d’organiser un événement en collaboration avec l’école.