Pessamit ouvre grand ses bras aux visiteurs 2025

La communauté innue de Pessamit donne le coup d’envoi à sa troisième saison touristique le 20 juin prochain sous le thème Pamishkatau : Voyageons ensemble.

Promettant une programmation festive et immersive placée sous le signe de la culture, des traditions et de l’accueil, l’équipe de Tourisme Pessamit invite tous les visiteurs, touristes et citoyens autochtones et allochtones à venir vivre une expérience se disant authentique au cœur du territoire innu.

Le lancement, organisé en collaboration avec la Véloroute des Baleines, prévoit des activités gratuites pour toute la famille dès 14 h.

D’ailleurs, des visites guidées de la communauté, la découverte du site traditionnel, des ateliers d’artisanat autochtone et l’exploration du centre Ka’Mamuitunanut seront proposés.

« Cette saison promet de célébrer la richesse culturelle et la résilience de la communauté, tout en dépassant vos attentes grâce à son accueil et ses activités authentiques », souligne l’équipe de Tourisme Pessamit dans son communiqué de presse.

L’ouverture officielle de la saison aura dès 18 h avec des allocutions de la directrice Linda Bacon et d’un élu du Conseil.

Nouveautés

Ce moment marquera aussi l’inauguration du nouveau bâtiment d’accueil touristique, un lieu stratégique situé en bordure de la route 138, où seront offerts informations, expositions et produits locaux.

Le dévoilement de balises routières en langue innue sur la route verte figure aussi parmi les nouveautés de cette année. La soirée se conclura avec des danses, chants traditionnels et une dégustation de bouchées mettant en vedette les saveurs locales, dont la bannique, le saumon et les airelles lyophilisées.

Tourisme Pessamit rappelle que son approche touristique vise un développement respectueux des traditions, inclusif et enraciné dans la transmission culturelle.