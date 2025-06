Le Godbout Fest compromis : la Municipalité refuse ses terrains 

Le Godbout Fest pourrait ne pas avoir lieu tel que prévu cet été. La Municipalité de Godbout a annoncé jeudi matin qu’elle refuse, jusqu’à nouvel ordre, l’utilisation de ses terrains pour la tenue de l’événement.

Dans un message publié sur sa page Facebook, la Municipalité explique que plusieurs conditions essentielles à la sécurité et à la légalité du festival « n’ont pas encore été rencontrées » par les organisateurs.

« Malgré notre volonté, plusieurs conditions essentielles liées à la sécurité et à la légalité de l’événement n’ont pas encore été rencontrées », peut-on lire dans le communiqué. Le conseil municipal affirme avoir pris cette décision sur recommandation des services de sécurité, du service incendie et de ses conseillers juridiques.

Des exigences non respectées

Le Godbout Fest, dont la première édition doit avoir lieu cet été, devait rassembler quelque 10 000 personnes au cœur du village. Trois volets étaient prévus entre juin et août, avec des artistes de renom comme Louis Bérubé, Hert Leblanc, Taktika, Jérôme 50 et Les Dales Hawerchuck.

Face à cette ampleur, la Municipalité souligne qu’« un événement de cette envergure doit répondre à des standards de sécurité élevés », ce qui, selon elle, « n’a pas été démontré aux autorités à ce jour. »

Réaction des organisateurs

Valérie Desbiens, coorganisatrice de l’événement, assure toutefois que « le festival est bien maintenu, mais à capacité réduite ». Pour l’instant, les organisateurs ne souhaitent pas commenter davantage, des discussions impliquant leurs avocats et ceux de la Municipalité sont en cours.

Ils annoncent toutefois qu’une communication officielle sera faite sous peu, dès que la situation se précisera, afin de rassurer sa clientèle.

Un report encore possible

Le conseil municipal, de son côté, ne ferme pas complètement la porte à la tenue du festival. Il se dit « ouvert à toutes collaborations futures » et à l’étude d’un éventuel report de l’événement, à condition que des « démarches concrètes, sérieuses et conformes aux exigences légales et sécuritaires » soient entreprises dans des délais raisonnables.