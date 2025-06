Les Escoumins inaugurent leur jeux d’eau

Chose promise chose faite aux Escoumins où les jeux d’eau ont été inaugurés pour lancer la saison estivale. N’oubliez pas votre serviette!

C’est en compagnie des représentants de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-St-Laurent, de Northern Data et Megawatt Canada, de la MRC de la Haute-Côte-Nord et du ministère de l’Éducation du Québec, qui ont tous participé financièrement au projet, que l’équipe municipale a coupé le ruban pour inaugurer les jeux d’eau de la municipalité.

Toutes les classes de l’école Marie-Immaculée étaient d’ailleurs sur place pour ouvrir la saison.

Pour le maire André Desrosiers, il s’agit de plus que des jeux d’eau.

« C’est un engagement concret envers la qualité de vie de nos familles », a-t-il déclaré devant la foule qui avait hâte de se faire asperger de bruine.

Ce dernier a mis l’accent sur les étés qui deviennent de plus en plus chauds, et la possibilité pour ces modules rafraîchissants de créer « des souvenirs mémorables » dans la vie des jeunes.

Les jeux d’eau seront ouverts du matin jusqu’en début de soirée tout l’été, avec un bloc sanitaire adjacent accessible.