Chroniques estivales d’une curieuse invétérée

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Si vous tenez ce journal entre vos mains et que vous l’avez ouvert à cette page plutôt qu’à l’horoscope ou aux avis de décès, je vous en félicite. C’est que vous avez du goût, ou une irrépressible curiosité, ce qui revient souvent au même.

Permettez que je me présente : je suis Charlotte. Journaliste, immigrée, passionnée de mots, tantôt inspirée et parfois dépourvue de milles maux, avide d’oxygène frais et de paysages qui en mettent plein la rétine. Jadis citadine stressée à l’agenda surchargé, me voilà aujourd’hui nord-côtière d’adoption, tombée éperdument (et sans retour) sous le charme de cette région à laquelle il ne manque qu’un château pour être mon royaume.

Pourquoi suis-je ici, me demanderez-vous ? Pour fuir la ville, me reconnecter à Dame Nature et, disons-le franchement, parce qu’on n’a jamais vu un orignal traverser le boulevard Saint-Laurent à Montréal ! Alors que sur la Côte-Nord, c’est presque du quotidien.

Mais trêve d’autoflagellation urbaine. Si je prends la plume aujourd’hui, ce n’est pas pour parler de moi (enfin, pas seulement), mais pour vous embarquer, chers lecteurs, dans une série de chroniques estivales intitulées Laissez-vous surprendre sur la route des vacances. Dix semaines. Vingt lieux. Et une seule mission : vous rappeler à quel point votre coin de pays est sublime, surprenant, et parfois même carrément dépaysant.

Imaginez : des plages où les galets chantent sous les pas, des forêts qui sentent la résine et les secrets d’enfance, des villages où l’air goûte le sel et les histoires de pêche. Et moi, trottinant de site en site comme une Miss Marple en bottines, carnet à la main, prête à tout consigner.

Mais ce n’est pas tout, mes chers lecteurs ! Car en plus de vous faire redécouvrir les merveilles de la Côte-Nord, je jouerai aussi les comparatrices de charme : ici le Mur de Fermont, là-bas sa cousine murailleuse de Suède ; ici les baleines du fleuve Saint-Laurent, là-bas celles de la péninsule Valdés. Parce qu’il faut bien l’admettre : votre région, c’est un monde en soi et je me ferai un plaisir de vous le prouver.

Alors accrochez vos tuques (ou vos chapeaux de paille, selon la météo du jour), car l’aventure commence dès maintenant.

Préparez-vous à soupirer d’émerveillement, à rire un peu (surtout de moi), et peut-être même à faire vos valises pour… votre propre cour arrière.

À la semaine prochaine, mes lecteurs chéris. D’ici là, gardez les yeux ouverts : l’extraordinaire se cache souvent plus près que ce que l’on pourrait croire.

Bien à vous,

Charlotte, votre dévouée exploratrice téméraire, narratrice incorrigible et admiratrice déclarée des bélugas.