Une première fiction tournée à Anticosti

Séries + diffusera la première fiction tournée sur l’île d’Anticosti. Une équipe d’une trentaine de personnes et une dizaine de comédiens dont Rose-Marie Perreault, Olivier Gervais-Courchesne, Hélène Florent, Anick Lemay et Frédéric Millaire-Zouvi ont fait le voyage vers l’île mythique début juin.

La grande majorité de l’équipe a passé 10 jours sur l’île, du 4 au 14 juin. Un tournage en milieu aussi éloigné est un beau casse-tête, indiquait Claudia Vallée, chargée de projet — fiction- chez Sphère Média.

« C’est un très gros défi logistique de déplacer 40 personnes, les nourrir, les héberger… On a fait venir un camion par le Bella Desgagnés. Pour les deux jours de tournage au Canyon d’Observation, on était logés à 1 h 30 du site du tournage ! C’était de très bonnes journées, disons », relate Mme Vallée.

Le scénario implique, outre une mort suspecte, un dossier « touristico-politique » qui n’est pas sans écho dans l’actualité. Photo Emelie Bernier

Il allait de soi de tourner, ne serait-ce qu’en partie, la série sur l’île dont elle porte le nom.

« C’est une volonté artistique des réalisateurs et auteurs Guy Édoin et Dominic Goyer de montrer autre chose à l’écran. On est les premiers à faire un tournage de fiction à Anticosti. On dit souvent que le décor est un personnage, mais ici, c’est vraiment le cas ! »

Des scènes d’Anticosti ont notamment été tournées à Port-Menier et au Canyon de la rivière Observation. Ici, Rose-Marie Perreault, Frédéric Millaire-Zouvi et Olivier Gervais-Courchesne. Photo Emelie Bernier

Plusieurs images mettront en valeur la nature anticostienne. « Les réalisateurs sont vraiment contents des images qu’on a prises, de belles images de drone, des couchers de soleil… On veut vraiment sentir que toute la série a été tournée ici même si on tourné ailleurs comme à Rivière-au-Tonnerre et dans les Laurentides », ajoute Claudia Vallée. Aucune scène n’a été tournée en studio.

Frédéric Millaire-Zouvi et Rose-Marie Perreault entre deux prises près de la Coop d’Anticosti. Les comédiens Hélène Florent, Anick Lemay, Emile Ouellette, Jean-Philippe Côté, Olivier Gervais-Courchesne, Julie de Lafrenière, Lauren Hartley et Karl Farrah étaient également du voyage. Photo Emelie Bernier

Toute l’équipe a été conquise par Anticosti et les Anticostiens.

« On a embauché quelques personnes sur l’île, on a utilisé abondamment le babillard anticostien sur Facebook, on a eu des prêts d’équipement vraiment appréciés. Ça fait changement des tournages au centre-ville de Montréal où les gens sont plutôt tannés de nous voir », rigole Mme Vallée.

La productrice déléguée Suzanne Laverdure, la chargée de projet Claudia Vallée et la productrice Josée Vallée n’ont que de bons mots pour les Anticostiens et leur accueil. Photo Emelie Bernier

La productrice exécutive Suzanne Laverdure, comme ses collègues, n’a que de bons mots pour la Sépaq. « Les gens de la Sépaq ont été d’une aide incroyable, les repas, le logement, la logistique, les déplacements… Dès qu’on avait besoin d’aide, ils étaient là ! Même chose avec la Coop, les gens du village qui nous ont prêté du matériel, nous ont donné des coups de main… Je pense que pour les gens d’ici, c’est une expérience ! On a reçu la visite des élèves de l’école. C’était juste normal ! », confie Mme Laverdure.

Certains jeunes de l’école Saint-Joseph ont même été invités à faire de la figuration lors d’une scène tournée au cœur du village de Port-Menier.

Les jeunes figurants de l’école Saint-Joseph entre deux prises. Photo Emelie Bernier

La série, dont la postproduction va déjà bon train, devrait être diffusée à l’automne, indique Josée Vallée, productrice, elle aussi tombée sous le charme de l’île.

« Oui, c’était beaucoup de logistique ! Les intempéries nous ont géré un peu… Les avions ont parfois eu du retard, mais on a quand même été bénis des dieux. Dans un tournage en région éloignée, on s’adapte ! Le but de venir ici, c’est de mettre en valeur la beauté des paysages, la nature. Anticosti est unique… On est heureux de le montrer ! »