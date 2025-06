Activités de nettoyage : plus de 2 200 kilos de déchets ramassés en Haute-Côte-Nord

Des corvées de nettoyage dans les écoles et les municipalités ont eu lieu durant les mois de mai et juin et ont permis de mettre la main sur plus de 2 200 kilos de déchets qui seront traités convenablement.

Juin mois de l’eau est célébré partout à travers le Québec et mise sur la sensibilisation et l’implication citoyenne pour préserver cette ressource essentielle qu’est l’eau. Le thème de cette année est « ensemble, faisons briller notre or bleu », qui fait référence ici, entre autres, aux nettoyages de berges.

Entre le 1er mai et le 14 juin, 2 206 kilos de déchets ont été ramassés par plus de 180 participants de Tadoussac à Colombier.

Voici un aperçu de la collecte selon les localités :

– Les Escoumins : 170 kg

– École Saint-Joseph de Tadoussac : 20 kg

– Polyvalente des Berges des Bergeronnes : 19 kg

– École Marie-Immaculée des Escoumins : 3 kg avec nous, et plusieurs dizaines de leur propre initiative.

– Tadoussac : 250 kg

– École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : 85 kg

– Sacré-Cœur : 1410 kg

– Polyvalente des Rivières de Forestville : 69 kg

– Les Bergeronnes : 180 kg

Bonnes habitudes

La chargée de projet à l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord Catherine Emond indique que le déchet le plus abondant « était probablement les mégots de cigarette ».

« Autrement, nous avons également retiré une grande quantité de pneus, de styromousse et de ferraille de l’environnement », révèle-t-elle par voie de communiqué.

Elle met l’emphase sur la pertinence d’adopter de bonnes habitudes telles que jeter les déchets dans les endroits appropriés et privilégier la réutilisation et le compostage lorsque possible.

« Participer aux activités de nettoyage, c’est non seulement poser un geste concret pour l’environnement, mais aussi contribuer au sein de la communauté à conserver nos milieux de vie et espaces naturels propres et accueillants », mentionne-t-elle.