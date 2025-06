Camps de jour : plus de demandes que de places

À Forestville, le camp de jour compte 48 places et il faut faire vite pour en réserver une pour son enfant. Elles partent comme de petits pains chauds.

La directrice du Service des loisirs de la Ville de Forestville, Gina Foster, confirme que la demande dépasse l’offre. « Il y a 13 enfants en attente pour le groupe 9-11 ans », divulgue-t-elle.

Notons que les ratios moniteur/jeunes sont la cause de ce nombre limité de places. Ces derniers s’élèvent à 1/8 pour les 5-6 ans, 1/10 pour les 7-8 ans et 1/12 pour les 9-11 ans.

Le camp de jour forestvillois peut donc se permettre 2 groupes 5-6 ans, 2 groupes 7-8 ans et 1 groupe 9-11 ans avec l’embauche de six moniteurs. Selon Mme Foster, le recrutement demeure difficile cette année.

Le camp de jour se tiendra du 25 juin au 8 août et il sera encore possible pour les jeunes de dîner sur place moyennant un coût supplémentaire de 40 $. Le service sans l’option dîner est offert à 110 $ pour un enfant et 125 $ pour deux enfants et plus.

Presque chaque municipalité de la Haute-Côte-Nord propose un service de camp de jour pour la saison estivale. Seule Portneuf-sur-Mer n’a aucune offre en ce sens, mais elle compte y remédier l’an prochain si la demande est suffisante.

Aux Bergeronnes et à Longue-Rive, ce n’est pas l’organisation municipale qui prend en charge cette activité, mais un organisme. Effectivement, Explos-Nature offre un camp dans ses installations et la Maison de la famille de Longue-Rive fait de même.

Les dates varient pour chaque municipalité, mais la majorité se déroule sur huit semaines, soit du 25 juin au 15 août. Pour les coûts, c’est Forestville qui est le plus accessible tandis qu’à certains endroits, ils grimpent à 375 $ par enfant.

Comme la demande est importante, les inscriptions se complètent très rapidement dans tous les camps de jour du territoire. Il est donc trop tard pour inscrire son enfant au moment de lire ses lignes. L’an prochain, pensez à surveiller la date des inscriptions et mettez-vous une alarme. Petit conseil entre mère !