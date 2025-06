Des camps spécialisés signés Explos-Nature

Du côté des Bergeronnes, Explos-Nature offre des camps spécialisés en plus de son offre normale de camp de jour avec la municipalité.

La cheffe naturaliste au programme jeunesse d’Explos-Nature, Fabienne Hamel-Michaud, fait savoir que l’organisme offre plusieurs types de camps en parallèle.

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans peuvent ainsi s’initier à une discipline scientifique ayant un lien direct avec le territoire. « On a vraiment des jeunes qui sont là pour quatre jours pleins d’activités. On va sur le terrain avec eux et à la fin de la semaine, ils en ressortent comme des mini scientifiques », relate-t-elle.

Des expériences qui paient

Les groupes qui vont séjourner directement chez l’organisme peuvent choisir d’en apprendre plus sur les baleines du Saint-Laurent, l’ornithologie et la biologie marine, qui comportent deux cohortes.

Les jeunes qui y participent sont de jeunes adolescents « avec beaucoup d’énergie » et la curiosité d’en apprendre plus. « On passe du temps avec eux et on apprend à les connaître, et ça nous permet de pousser la matière qu’on voit sur le terrain », estime la cheffe naturaliste.

Les camps familiaux sont aussi très populaires, aux dires de cette dernière, qui permet aux familles de découvrir les richesses de la région.

La cheffe naturaliste cite en exemple des explorations scientifiques de la plage de la Pointe-à-John, des croisières aux baleines avec des naturalistes et une visite au musée Archéo-Topo pour ne nommer que ces activités.

Modèle en changement

Fabienne Hamel-Michaud reconnaît qu’économiquement, les temps sont durs pour les familles. Cette réalisation se matérialise dans les inscriptions pour cette année, et pour l’organisme ça en est une « difficile ».

« Nos camps familiaux sont plus populaires, tandis que nos camps de vacances ne sont pas pleins », mentionne-t-elle. Les camps de vacances sont remplis à 24 participants et la moitié de ce nombre est au rendez-vous.

Questionnée à savoir si la formule de l’été allait changer, Mme Hamel-Michaud affirme que certaines modifications pourraient être apportées pour que ce soit rentable pour tout monde. « On est en train de voir si on n’ouvre pas une troisième semaine de camps familiaux », annonce-t-elle.

Pour elle, les sorties sur le terrain permettent aux jeunes de se familiariser avec la biodiversité de notre région de manière très sensorielle, et changent des manuels et des livres.

« Peu de gens qui connaissent la richesse de l’estuaire et de notre région. Les jeunes et les familles ressortent émerveillés devant la diversité de la nature qu’on a ici », fait-elle savoir.