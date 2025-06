Programme des travailleurs étrangers temporaires : l’appel au moratoire

Jonathan Lévesque, responsable du dossier des TET au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, porte-parole du comité industriel de la Chambre et copropriétaire de Fransi, et Jeff Dufour Tremblay, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe