Tadoussac : Chez Mathilde brille avec les saveurs d’ici

Le restaurant Chez Mathilde, bien connu des amateurs de fine cuisine sur la Côte-Nord, se retrouve parmi les 12 finalistes de l’édition 2025 du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu. Cette distinction souligne l’engagement exceptionnel de restaurateurs qui mettent en valeur les produits québécois dans leur menu.

Chez Mathilde se distingue par son approche créative et engagée envers l’alimentation locale, un engagement reconnu par le programme Aliments du Québec au menu, qui regroupe plus de 1 000 établissements à travers la province.

Le restaurant de Tadoussac se hisse ainsi aux côtés d’autres établissements de renom provenant des quatre coins du Québec. Il est le seul de la Côte-Nord à figurer sur la liste.

« On le sent : une vraie fierté anime de plus en plus de restaurateurs à faire briller les produits d’ici. Dans leurs plats, sur leurs ardoises, et jusque dans leurs échanges avec les clients, ils racontent le Québec, une bouchée à la fois. Ce prix, c’est notre façon de leur dire merci », souligne Mathilde Laroche-Bougie, cheffe du programme Aliments du Québec au menu.

Les finalistes de cette 8e édition ont été sélectionnés selon un taux moyen d’approvisionnement local remarquable de 92 %. Le jury, composé de professionnels reconnus de l’industrie alimentaire et de la restauration, évaluera les établissements afin de couronner un grand gagnant à l’automne prochain.

Créé pour encourager la consommation locale et faire rayonner les saveurs d’ici, le Prix restaurateur a déjà récompensé des établissements emblématiques comme Côté Est à Kamouraska (2024) et Chez Boulay à Québec (2018).