Un complexe hôtelier se prépare à Pessamit 

Depuis au moins une décennie, la demande en hébergement ne cesse de croître à Pessamit, selon le vice-chef du Conseil des Innus, Jérôme Bacon St-Onge. De ce fait, d’ici l’automne, une première pelletée de terre marquera le lancement d’un projet hôtelier sur le territoire de la communauté.

Une nouvelle étape du développement économique de Pessamit s’amorce avec la construction annoncée d’un complexe hôtelier de 30 chambres, prévue en 2025. Porté par le Conseil des Innus de Pessamit, le projet vise à répondre à une demande croissante d’hébergement dans divers secteurs, notamment le tourisme, les affaires, la santé et l’éducation.

« Le besoin se faisait ressentir d’année en année au niveau de la capacité d’accueil, que ce soit pour les tournois de hockey, les événements culturels ou encore les travailleurs de passage », explique M. Bacon St-Onge, en entrevue avec Le Manic.

Depuis plusieurs années, l’absence d’hébergement sur le territoire obligeait les visiteurs à se loger à Forestville ou Baie-Comeau.

Pour les professionnels venant offrir des services spécialisés, comme des psychoéducateurs ou des orthopédagogues, cela représentait un défi logistique important.

Un chantier d’envergure réfléchi

Le projet, actuellement en appel d’offres sur le SEAO, comprend non seulement la construction du bâtiment, mais également un accompagnement dans la phase de conception. Le complexe sera situé le long de la route 138, dans un secteur en développement regroupant à la fois des zones résidentielles et industrielles.

« On a fait une étude de marché, et on a évalué qu’une trentaine de chambres serait une première phase réaliste. On ne voulait pas viser trop grand trop vite. Si le taux d’occupation est bon, on pourra penser à une expansion », précise M. Bacon St-Onge.

L’expertise de l’entrepreneur innu Adam Jourdan a été retenue pour accompagner la recherche de financement et le développement du projet. La communauté souhaite miser sur des retombées locales, notamment en utilisant des ressources humaines et matérielles de la région.

Jérôme Bacon St-Onge a affirmé que les coûts estimés du projet se situent entre 10 et 11,5 M$.

Pouvoir mieux vivre la culture innue

Outre son aspect pratique, le futur hôtel est vu comme une pierre angulaire du développement touristique de Pessamit. Le Conseil espère qu’il permettra d’ancrer davantage l’offre d’expériences culturelles autochtones sur la Côte-Nord.

« Les gens veulent vivre une expérience autochtone, venir en communauté, comprendre notre histoire. L’hôtel va devenir un point d’ancrage pour ça », soutient le vice-chef.

Depuis la pandémie, l’intérêt des touristes québécois pour les cultures autochtones s’est accru, constate-t-il. Des projets de circuits culturels, d’accueil de groupes et de forfaits intégrés sont à l’étude, afin de bonifier l’offre touristique à partir de ce nouveau pôle d’hébergement.

Des étapes mesurées

La première phase du chantier pourrait débuter dès cet été, bien que certains éléments comme la sélection de l’entrepreneur et le financement soient toujours en cours. Le calendrier prévoit la mobilisation de l’entrepreneur général en août 2025, pour une fin de construction selon l’échéancier établi.

« Tout est examiné quand même assez rigoureusement pour que le projet ne soit pas un flop, que tout soit dans les temps et surtout dans les coûts qui sont projetés », conclut-il.