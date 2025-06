CHRONIQUE | Mon bébé s’en va au secondaire

J’entre par la grande porte vitrée, la salle d’accueil grouille de monde. Les plus vieux rigolent et pointent du doigt les nouveaux qui viennent d’arriver. « Les petits de secondaire 1 », nous appellent-ils pour se moquer de certains d’entre nous qui n’ont pas encore fini leur puberté. Je respire un bon coup, me greffe à mes amis et direction mon premier cours au secondaire.

C’était au début des années 2000. Les nouveaux élèves de la polyvalente n’étaient pas accueillis en grande pompe comme aujourd’hui. Le niveau de stress était à son comble… Peur des moqueries, peur de se tromper de local de cours, peur d’être rejetée…

Les inquiétudes étaient nombreuses, mais pourtant je m’en suis sortie sans trop de mal. Merci à mes côtés social et sportif.

Cet automne, à la rentrée scolaire 2025-2026, ce sera au tour de ma progéniture de prendre le chemin de la grande porte vitrée. Croyez-le ou non, ça ne signifie pas moins d’inquiétudes pour la mère… Au contraire, j’aimerais tant la prendre par la main pour que tout se déroule pour le mieux.

Je sais, nos enfants doivent voler de leurs propres ailes un jour ou l’autre, ils doivent prendre leur autonomie. De bien grands mots quand ça nous concerne directement.

Heureusement, l’accueil est tout autre que dans mon temps (une expression qui fait vieillir). Les jeunes ne sont plus jetés dans la gueule du loup sans préparation. Ils ont une multitude de rencontres et même deux visites en amont.

Ma fille a même pu se choisir une marraine. Oui oui, une élève plus vieille qui va l’aider lors de ses premiers jours dans la grande école.

Si on recule d’il y a 20 ans, ça se faisait naturellement. Mais c’est un concept qui peut aider les plus gênés ou ceux qui sont arrivés plus récemment. Ça permet de rendre le soutien plus officiel.

Des initiatives par dizaine

Au Centre de services scolaire de l’Estuaire, 335 élèves franchiront le cap du secondaire l’an prochain sur l’ensemble du territoire, soit de Tadoussac à Baie-Trinité. Ils auront tous eu la chance d’y être préparés d’une façon ou l’autre.

Que ce soit en Haute-Côte-Nord ou dans la Manicouagan, une intervenante est déployée dans les écoles primaires pour animer des ateliers auprès des élèves de sixième année.

Sa présence permet notamment de démystifier le secondaire et d’aborder avec les élèves des sujets qui peuvent les préoccuper. Pensons aux fameux cadenas. Qui n’a jamais stressé à l’idée de ne pas être capable de l’ouvrir ?

D’autres préoccupations reviennent souvent comme l’horaire de quatre périodes par jour, la période du dîner, le fonctionnement des cours et le matériel requis, les services disponibles à l’école, les activités parascolaires…

À leur arrivée dans leur nouvelle école, les jeunes ne sont également pas laissés à eux-mêmes. Plusieurs initiatives sont mises en place pour qu’ils se sentent à leur place rapidement.

Un des éléments qui impressionnent beaucoup les élèves baie-comois à leur entrée au secondaire, c’est le nombre d’autobus dans la cour. Pour faciliter leur apprentissage, ils sont donc libérés 5 minutes avant la cloche pendant quelques jours, question de bien récupérer leur matériel et s’assurer de se diriger vers le bon autobus.

Les directions sont unanimes que les mesures en place sont appréciées tant des élèves que des parents et qu’elles contribuent assurément à diminuer le niveau de stress tant des élèves que des adultes.

Le passage primaire-secondaire n’est pas à prendre à la légère. Les adolescents, qui sont en pleins changements physiques et hormonaux, ont besoin d’être supportés. Certains plus que d’autres… Pourquoi ne pas être à leur écoute et ne pas leur montrer comment ouvrir ce fichu cadenas ?