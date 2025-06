Une pétition pour améliorer l’accès aux services d’orthophonie sur la Côte-Nord

Érika Glazer-Gauthier, une citoyenne de la Côte-Nord, lance une pétition pour améliorer l’accès aux services d’orthophonie pour les enfants de la région. Celle-ci sera déposée en septembre prochain à l’Assemblée nationale du Québec par le député du Parti québécois, Pascal Bérubé.

Selon la pétition, qui peut être signée en ligne, les délais d’attente « sont excessivement longs » et les ressources « largement insuffisantes » sur la Côte-Nord pour recevoir des services d’orthophonie.

Mme Glazer-Gauthier et les signataires de la pétition demandent donc au gouvernement du Québec d’agir rapidement pour :

– Réduire les délais d’attente en augmentant les ressources disponibles ;

– Attirer et retenir des orthophonistes grâce à des incitatifs adaptés ;

– Garantir un accès équitable, continu et de qualité aux services pour tous les enfants de la région ;

– Reconnaître et corriger les inégalités régionales en matière de services spécialisés.

La pétition rappelle que « le développement du langage est essentiel à la réussite éducative, sociale et personnelle des enfants ». Les délais qui dépassent parfois plus d’un an pour la prise en charge compromettent ainsi les chances d’intervention précoce pour de nombreux enfants, selon la mère de famille baie-comoise.

Cette dernière également le fait qu’une fois pris en charge, certains enfants voient leurs services interrompus en cours d’année faute de budget suffisant, et sont alors retournés sur la liste d’attente, compromettant la continuité des interventions.

« Les enfants de la Côte-Nord, comme ceux des autres régions du Québec, ont le droit à des services équitables », plaide Erika Gauthier-Glazer.

Alors que la pétition venait d’être publiée au moment d’écrire ces lignes, quatre signataires sont déjà affichés.